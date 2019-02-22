Алексей Сорокин получил премию «Серебряный лучник»
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин получил премию «Серебряный лучник» в области PR по итогам 2018 года в номинации «Персона».
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин получил премию «Серебряный лучник» в области PR по итогам 2018 года в номинации «Персона».
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России прошел в
Сорокин получил награду за «подготовку чемпионата мира по футболу, который стал лучшим в мире и показал гостеприимство, открытость, культуру и традиции русского народа».
После окончания турнира в России глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что прошедший чемпионат мира был самым красивым в истории.