Алексей Сорокин получил премию «Серебряный лучник»

Источник: РИА "Новости"

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России прошел в июне-июле 2018 года в 11 городах страны.

Сорокин получил награду за «подготовку чемпионата мира по футболу, который стал лучшим в мире и показал гостеприимство, открытость, культуру и традиции русского народа».