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11:59 (мск), источник: Р-Спорт

Алексей Сорокин получил премию «Серебряный лучник»

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин получил премию «Серебряный лучник» в области PR по итогам 2018 года в номинации «Персона».

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Источник: РИА "Новости"

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России прошел в июне-июле 2018 года в 11 городах страны.

Сорокин получил награду за «подготовку чемпионата мира по футболу, который стал лучшим в мире и показал гостеприимство, открытость, культуру и традиции русского народа».

После окончания турнира в России глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что прошедший чемпионат мира был самым красивым в истории.

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