Дюков: РФС должен воспользоваться импульсом ЧМ-2018 для развития футбола в России

«Наша страна успешно провела чемпионат мира, который был признан всем футбольным сообществом одним из лучших в истории. Во многих регионах страны построены прекрасные арены, которые теперь создают новые возможности для развития футбола. Сборная России порадовала болельщиков успешным выступлением, впервые за долгие годы дойдя до четвертьфинала мирового первенства. Без преувеличения можно сказать, что вся страна в 2018 году жила футболом, интерес к этому виду спорта в России всегда был очень высок, но теперь он вышел на новый уровень», — отметил Дюков.