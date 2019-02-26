Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены 2018 года

В финал прошли «Мордовия-Арена» (Саранск), «Ростов-Арена», «Самара-Арена», «Волгоград-Арена», которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года. В число финалистов также вошли арены Китая (2), Венгрии (2), Австралии (1) и Турции (1).

В первоначальном списке претендентов на награду были представлены еще три российских стадиона: «Калининград», «Нижний Новгород» и «Екатеринбург-Арена». Всего в список претендентов входили 27 стадионов из десяти стран. Помимо российских арен, были представлены стадионы Турции (6 стадионов), США (3), Китая (3), Венгрии (2), Австралии, Австрии, Италии, Белоруссии, Ирана и Ирака (все — по 1).