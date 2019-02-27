Сотрудникам оргкомитета «Россия-2018» вручили правительственные награды

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах России.

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Орденом Александра Невского был награжден операционный директор Дмитрий Годунов, Орденом Дружбы — главный бухгалтер Евгения Айдарова, финансовый директор Елена Водопьянова, заместитель гендиректора Алексей Котенко; Медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» 1-й степени — директор по централизованным сервисам Сергей Бортничек, директор по устойчивому развитию Милана Верхунова, директор по связям с ФИФА и взаимодействию с госорганами Александр Джорджадзе, юридический директор Марина Думина, директор по управлению персоналом Татьяна Кожевникова, маркетинговый директор Юлия Купер, директор по протоколу Александра Моисеева, директор по транспорту Николай Никитенко, директор по планированию и управлению проектами Андрей Павлов, директор по коммуникациям Владимир Плетюхин, директор по информационным технологиям и инфраструктуре Павел Погребинский.

Также Медалью Ордена «За заслуги перед отечеством» 2-й степени наградили директора по медицинскому обслуживанию и допинг-контролю Алексея Плескова. Награждение проводил помощник президента Российской Федерации, заместитель председателя совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Игорь Левитин.

«Я хотел бы сегодня поздравить вас с блестяще проведенным чемпионатом мира. Это буквально несколько дней назад подтвердил и глава ФИФА на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы, как никто другие, знаете, как это было. Это трудно переоценить. Вы работали единой командой. Очень важно, что президент РФ отметил вас государственными наградами», — сказал Левитин в ходе награждения.