ФИФА выделит около $60 млн на программу наследия ЧМ-2018

«ФИФА выделит не менее $60 млн на программу наследия. Сумма пойдет на поддержание и развитие детского, женского футбола и поддержание инфраструктуры», — сказал Дворкович.

Организационный комитет «Россия-2018» был автономной некоммерческой организацией, которая была учреждена постановлением российского правительства после получения права проведения чемпионата мира по футболу. Оргкомитет был образован на базе заявочного комитета, который в конце 2010 года представлял российскую заявку в Цюрихе. Заявка России победила во втором туре голосования.