Оргкомитет ЧМ-2018 прекратит свое существование с 1 марта

Источник: РИА "Новости"

В среду в Москве прошло заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

«Сегодня немного грустный день, потому что мы завершаем работу оргкомитета, мы подводим важную черту нашей деятельности. Нам очень приятно, что чемпионат мира оставит и материальное наследие. Мы подготовили большой план реализации. Ликвидация — слово неприятное, но с 1 марта оргкомитет прекратит свое существование. Надеемся, что наша работа послужила имиджу нашей страны, открыла много новых инициатив и возможностей в развитии футбола», — сказал Сорокин журналистам.

«У нас никогда не было разногласий. Да, были свои моменты рабочие, но у нас было полное единодушие в подготовке. Чем Катар превзойдёт Россию? Как член совета ФИФА, конечно, отмечу, что нам хочется, чтобы каждый чемпионат мира был лучше предыдущего, но как генеральный директор “Россия-2018” отмечу, что, конечно, я надеюсь, что никакой чемпионат мира не превзойдет мундиаль 2018 года», — добавил Сорокин.

Организационный комитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 был учрежден правительством Российской Федерации и Российским футбольным союзом в январе 2011 года.