Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Борнмут
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
8«Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России
11«Ман Сити» взял Кубок лиги и другие события выходных
13:24 (мск), источник: Р-Спорт

Оргкомитет ЧМ-2018 прекратит свое существование с 1 марта

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Вероника Столбунова. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что комитет по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в России прекратит свое существование с 1 марта.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду в Москве прошло заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

«Сегодня немного грустный день, потому что мы завершаем работу оргкомитета, мы подводим важную черту нашей деятельности. Нам очень приятно, что чемпионат мира оставит и материальное наследие. Мы подготовили большой план реализации. Ликвидация — слово неприятное, но с 1 марта оргкомитет прекратит свое существование. Надеемся, что наша работа послужила имиджу нашей страны, открыла много новых инициатив и возможностей в развитии футбола», — сказал Сорокин журналистам.

«У нас никогда не было разногласий. Да, были свои моменты рабочие, но у нас было полное единодушие в подготовке. Чем Катар превзойдёт Россию? Как член совета ФИФА, конечно, отмечу, что нам хочется, чтобы каждый чемпионат мира был лучше предыдущего, но как генеральный директор “Россия-2018” отмечу, что, конечно, я надеюсь, что никакой чемпионат мира не превзойдет мундиаль 2018 года», — добавил Сорокин.

Организационный комитет «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018 был учрежден правительством Российской Федерации и Российским футбольным союзом в январе 2011 года.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции. Матчи прошли на 12 стадионах в 11 городах страны.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка, уложившая Путина на лопатки
Хабиб Нурмагомедов пригрозил правительству Дагестана
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами
Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по 2 очка в игре «Вашингтона»
Начавший борьбу с «грязным» театром Нурмагомедов стал мемом
Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ
«Медведева нестабильна»: кто поедет на чемпионат мира
Прогноз букмекеров: Кубковое «класико» порадует голами
«Я была в детском доме, там неприятно». История семьи Семака
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь