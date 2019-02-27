Чемпионат мира прошел, деньги остались. ФИФА продолжит платить России
В Москве состоялось заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», который 1 марта прекратит существование.
В Москве состоялось заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», который 1 марта прекратит существование.
Илья Андреев из Лужников
Перед заседанием наблюдательного совета помощник президента РФ Игорь Левитин наградил правительственными наградами
Перед собравшимися выступила генсек ФИФА Фатма Самура. Особенно она отметила роль женщин (среди награжденных их семеро). «Они у вас хранят и делают деньги!» — объявила эта яркая сенегальская женщина.
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович и генеральный директор Алексей Сорокин тоже были в зале, но им ордена не дали. По информации «СЭ», Дворковича и Сорокина планируется наградить в Кремле. А вот будет ли
Заседание наблюдательного совета продлилось недолго — около часа. К СМИ вышел Аркадий Дворкович, доложив об итогах.
Главное: — Сотрудничество с ФИФА продолжится в рамках программы наследия ЧМ-2018. Речь идет о поддержке массового,
«Окончательная сумма пока неизвестна. Эти обсуждения еще идут. В том числе зависит от наших предложений — куда именно будут направляться средства», — отметил Дворкович. Справка: после ЧМ-2014 ФИФА перечислила Бразилии 100 миллионов долларов. Видимо, России достанутся примерно такие же деньги.
— Россия потратила на подготовку и организацию чемпионата мира около 700 миллиардов рублей. По словам Дворковича, эту сумму, в основном, составляют инвестиции в строительство транспортной инфраструктуры — то есть инфраструктуры, которая «будет использоваться и через десятилетия».
— Оргкомитет ЧМ-2018 завершает деятельность. Последний рабочий день — 1 марта.
Летом 2020 года в
Недавно в СМИ появилась информация, что Сорокин из оргкомитета Евро-2020 уйдет. Он ее опроверг.
— Слухи не комментируем, — сказал Сорокин, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ».
— Но как к этому относиться?
— Как к слухам. Кадровые вопросы — прерогатива управляющих органов. В данном случае — наблюдательного совета оргкомитета.
Сорокин сообщил «СЭ», что ближайшее заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата Европа в
Похоже, этим человек станет не Аркадий Дворкович. Он сообщил, что его участие в оргкомитете Евро-2020 не предполагается.
Во время
— В чем Катар-2022 превзойдет Россию? — спросил он.
— Вы как раз тому самому человеку задали вопрос — о том, превзойти Россию или нет, — улыбнулся Сорокин. — Как член Совета ФИФА могу сказать, что каждый организатор должен превзойти предыдущего. А как гендиректор оргкомитета, я надеюсь, что мы останемся непревзойденными.
Илья АНДРЕЕВ