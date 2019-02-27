Чемпионат мира прошел, деньги остались. ФИФА продолжит платить России

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Илья Андреев из Лужников

Ордена

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Перед заседанием наблюдательного совета помощник президента РФ Игорь Левитин наградил правительственными наградами топ-менеджеров оргкомитета «Россия-2018» — финансового директора, главного бухгалтера и так далее. Были вручены Ордена Дружбы и «За заслуги перед Отечеством I степени», а операционный директор Дмитрий Годунов получил Орден Александра Невского.

Перед собравшимися выступила генсек ФИФА Фатма Самура. Особенно она отметила роль женщин (среди награжденных их семеро). «Они у вас хранят и делают деньги!» — объявила эта яркая сенегальская женщина.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович и генеральный директор Алексей Сорокин тоже были в зале, но им ордена не дали. По информации «СЭ», Дворковича и Сорокина планируется наградить в Кремле. А вот будет ли как-то награжден Виталий Мутко, возглавлявший оргкомитет до декабря 2017 года, — неизвестно.

Наследие

Заседание наблюдательного совета продлилось недолго — около часа. К СМИ вышел Аркадий Дворкович, доложив об итогах.

Главное: — Сотрудничество с ФИФА продолжится в рамках программы наследия ЧМ-2018. Речь идет о поддержке массового, детско-юношеского футбола, стадионах и спортивных площадках. Точное содержание программы станет известно позднее.

— ФИФА по программе наследия выделит России еще минимум 60 миллионов долларов.

«Окончательная сумма пока неизвестна. Эти обсуждения еще идут. В том числе зависит от наших предложений — куда именно будут направляться средства», — отметил Дворкович. Справка: после ЧМ-2014 ФИФА перечислила Бразилии 100 миллионов долларов. Видимо, России достанутся примерно такие же деньги.

— Россия потратила на подготовку и организацию чемпионата мира около 700 миллиардов рублей. По словам Дворковича, эту сумму, в основном, составляют инвестиции в строительство транспортной инфраструктуры — то есть инфраструктуры, которая «будет использоваться и через десятилетия».

— Оргкомитет ЧМ-2018 завершает деятельность. Последний рабочий день — 1 марта.

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Евро-2020

Летом 2020 года в Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы (три игры группового этапа и четвертьфинал). Создан оргкомитет Евро-2020, в нем уже работают многие из тех, кто трудился в оргкомитете «Россия-2018». Например, Алексей Сорокин там тоже генеральный директор.

Недавно в СМИ появилась информация, что Сорокин из оргкомитета Евро-2020 уйдет. Он ее опроверг.

— Слухи не комментируем, — сказал Сорокин, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ».

— Но как к этому относиться?

— Как к слухам. Кадровые вопросы — прерогатива управляющих органов. В данном случае — наблюдательного совета оргкомитета.

Сорокин сообщил «СЭ», что ближайшее заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата Европа в Санкт-Петербурге состоится ориентировочно в первой половине марта. Кто возглавит совет, пока неизвестно. «В ближайшее время все узнаете», — отметил Сорокин.

Похоже, этим человек станет не Аркадий Дворкович. Он сообщил, что его участие в оргкомитете Евро-2020 не предполагается.

Катар

Президент ФИФА Джанни Инфантино при каждом удобном случае повторяет, что чемпионат мира в России — лучший в истории.

Во время пресс-подхода к Сорокину журналист одного из телеканалов резонно заметил: каждый следующий турнир всегда называют лучшим.

— В чем Катар-2022 превзойдет Россию? — спросил он.

— Вы как раз тому самому человеку задали вопрос — о том, превзойти Россию или нет, — улыбнулся Сорокин. — Как член Совета ФИФА могу сказать, что каждый организатор должен превзойти предыдущего. А как гендиректор оргкомитета, я надеюсь, что мы останемся непревзойденными. ​