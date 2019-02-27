ФИФА должна принять решение о количестве участников ЧМ-2022 до июня

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Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. Ранее агентство Kuwait News Agency сообщило, что Инфантино обсудил с представителями комитета по проведению и наследию чемпионата мира в Катаре возможность увеличения числа участников мирового первенства 2020 года с 32 до 48 команд и организации части матчей за пределами страны-организатора.

«Будет сложно организовать чемпионат мира с 48 командами в Катаре, потому что это небольшая страна, и это дает повод обсуждать проведение матчей в соседних странах. Катар готов обсуждать вопрос привлечения других стран, — сказал Инфантино. — И если будет возможность организовать турнир с 48 командами, то это будет хорошо, если не получится, то тоже неплохо. Мы должны решить до июня этого года».

Ранее генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила ТАСС, что ФИФА подведет итоги исследования по возможному увеличению числа участников чемпионата мира 2022 года на совете организации 15 марта в Майами. 5 июня в Париже пройдет конгресс ФИФА, на котором состоятся выборы президента организации. Инфантино является единственным кандидатом на этот пост.