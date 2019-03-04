Стадион ЧМ-2022 «Аль-Вакра» планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2019 года

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один — арена «Халифа» в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.