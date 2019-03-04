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12:57 (мск), источник: ТАСС

Стадион ЧМ-2022 «Аль-Вакра» планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2019 года

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Стадион чемпионата мира 2022 года по футболу «Аль-Вакра» планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета чемпионата мира, который состоится в Катаре.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в пресс-службе оргкомитета сообщили ТАСС, что комиссия Международной федерации футбола осталась довольна строительством стадиона «Аль-Вакра».

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Арена, по задумке дизайнеров, будет выполнена в стиле традиционной арабской лодки, вместимость составит 40 тыс. зрителей.

«Стадион “Аль-Вакра” практически готов. Ввод в эксплуатацию запланирован на май-июнь 2019 года», — сказали в пресс-службе.

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один — арена «Халифа» в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.

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