Стадион ЧМ-2022 «Аль-Вакра» планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2019 года
МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Стадион чемпионата мира 2022 года по футболу «Аль-Вакра» планируется ввести в эксплуатацию в
МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Стадион чемпионата мира 2022 года по футболу «Аль-Вакра» планируется ввести в эксплуатацию в
Ранее в
Арена, по задумке дизайнеров, будет выполнена в стиле традиционной арабской лодки, вместимость составит 40 тыс. зрителей.
«Стадион “Аль-Вакра” практически готов. Ввод в эксплуатацию запланирован на
Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один — арена «Халифа» в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле,