СК РФ просит арестовать подрядчика «Самара Арены» из-за хищения 2,5 млрд

Источник: Р-Спорт

Уласевич — генеральный директор компании «Стальмонтаж-Электросталь», участвовавшей в строительстве 45-тысячной «Самара Арены» к чемпионату мира 2018 года. Основной субподрядчик — «Татдорстрой» — почти полтора года назад обратился в полицию с требованием возбудить в отношении Уласевича уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей.

В пресс-службе генерального подрядчика строительства ПСО «Казань» Р-Спорт тогда заявили, что компания Уласевича «специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе “Самара Арена”, уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками».

Заявлялось также, что компания получила от «Татдорстроя» свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. Также генподрядчик обвинил Уласевича в срыве сроков выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций.

«В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора “Стальмонтаж-Электросталь” Уласевича Сергея Львовича. Ходатайство будет рассмотрено во вторник, заседание назначено на 15.00», — заявила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.

По ее словам, Уласевичу вменяется сокрытие денег/имущества организации в особо крупном размере и полная невыплата зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев.

Комментариями его защиты и следствия РИА Новости пока не располагает.

Строительство «Самара Арены» обошлась государству почти в 19 миллиардов рублей. На этом стадионе сборная России в ходе группового этапа чемпионата мира проиграла уругвайцам со счетом 0:3.