Катар уличили во взятке ФИФА ради мундиаля

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По данным издания, телекомпания «Аль-Джазира» подписала с ФИФА контракт на 400 миллионов долларов всего за три недели до выбора страны-хозяйки ЧМ-2022. В него входило право показа футбольных матчей на Ближнем Востоке и в Северной Африке на восемь лет с 2015 года, а также бонус для футбольной организации в размере 100 миллионов долларов в случае победы Катара.

Контракт еще на 480 миллионов долларов был заключен через три года между ФИФА и дочерней компанией «Аль-Джазиры» beIN. В это же время комиссия под руководством Майкла Гарсии расследовала коррупцию в организации. Гарсиа требовал опубликовать полную версию отчета о сделке, однако в ФИФА отказались это делать. Футбольная организация на данный момент не прокомментировала ситуацию.

Телекомпания «Аль-Джазира» принадлежит шейху Катара Хамаду бин Халифе Аль-Тани.