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09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Катар уличили во взятке ФИФА ради мундиаля

Власти Катара заключили контракты с ФИФА на общую сумму 880 миллионов долларов, которые могут быть взяткой за право проведения чемпионата мира 2022 года в стране. Об этом сообщает The Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы.

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По данным издания, телекомпания «Аль-Джазира» подписала с ФИФА контракт на 400 миллионов долларов всего за три недели до выбора страны-хозяйки ЧМ-2022. В него входило право показа футбольных матчей на Ближнем Востоке и в Северной Африке на восемь лет с 2015 года, а также бонус для футбольной организации в размере 100 миллионов долларов в случае победы Катара.

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Контракт еще на 480 миллионов долларов был заключен через три года между ФИФА и дочерней компанией «Аль-Джазиры» beIN. В это же время комиссия под руководством Майкла Гарсии расследовала коррупцию в организации. Гарсиа требовал опубликовать полную версию отчета о сделке, однако в ФИФА отказались это делать. Футбольная организация на данный момент не прокомментировала ситуацию.

Телекомпания «Аль-Джазира» принадлежит шейху Катара Хамаду бин Халифе Аль-Тани.

В отношении заявки Катара на проведение турнира уже выдвигались обвинения в коррупции. ФИФА вела расследование на протяжении двух лет, но в итоге обвинения были сняты.

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