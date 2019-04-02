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14:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Алексей Березуцкий объяснил отказ от выступлений на ЧМ-2018

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий рассказал о причинах, по которым он отказался выступать за национальную команду на чемпионате мира-2018. Он дал интервью в шоу «Foot’больные люди» на YouTube.

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По словам Березуцкого, он не видел смысла в возвращении в национальную команду, так как демонстрировал «худший футбол в своей карьере», вынужденно выступая в ЦСКА из-за травмы другого защитника — Виктора Васина.

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Березуцкий подчеркнул, что сам не торопился с восстановлением после полученной им серьезной травмы и планировал завершить карьеру летом 2018-го. При этом он отметил, что функционально в преддверии чемпионата мира в лучшей форме был его брат Василий Березуцкий.

В июле прошлого года Березуцкие объявили об уходе из спорта. В январе 2019-го оба бывших игрока присоединились к российскому специалисту Леониду Слуцкому, войдя в тренерский штаб голландского «Витесса».

В марте 2018-го братья Березуцкие объявили о завершении выступлений за сборную России. Информация об их возвращении появилась в мае 2018-го, однако футболисты ее опровергли и даже подверглись критике за отказ выступать за национальную команду. Сборная России показала свой лучший результат в истории, добравшись до четвертьфинала мундиаля.

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