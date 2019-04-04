В компании с Хави и Рональдиньо. Как сборная Казахстана по футболу играла на чемпионате мира

В день 20-летия с момента дебюта казахстанских футболистов на чемпионате мира (4 апреля) корреспондент Vesti.kz вспоминает ту команду, которую тренировал известный отечественный специалист Владимир Фомичев.

Потерянное поколение?

В мае 1998 года сборная Казахстана завоевала путевку на чемпионат Азии в отборочном турнире, переиграв Таджикистан (5:0) и Шри-Ланку (1:0), а также уступив команде Бангладеш — 2:3.

В финальном турнире чемпионата Азии казахстанцы заняли четвертое место, уступив в поединке за «бронзу» Саудовской Аравии. При этом команда Фомичева могла выйти в финал, если бы в полуфинальной стадии не пропустила два мяча от Южной Кореи в концовке поединка. Как итог — 2:2 и поражение в серии послематчевых пенальти.

Тем не менее, на родине футболистов встречали как героев, ведь выход в полуфинал дал возможность напрямую квалифицироваться на чемпионат мира в Нигерии. Именно такую задачу перед своими подопечными ставил Владимир Фомичев, однако в Казахстане ему не особо верили, но хорошие условия для подготовки обеспечили.

Костяк той команды составляли футболисты 1979−1980 годов рождения. Многие из них являются воспитанниками Евгения Кузнецова, известного своей успешной работой с молодежью.

Ворота защищал самый молодой и впоследствии ставший, пожалуй, самым успешным среди тех футболистов Давид Лория. В обороне Фомичев чаще доверял таким игрокам, как Игорь Солошенко, Айдар Кумисбеков, Денис Проскурин, Сергей Горбанев, Дмитрий Кищенко, Константин Земцов и Александр Кучма.

В центре полузащиты место за собой прочно «застолбили» Али Алиев и Андрей Травин — умные футболисты, прекрасно видевшие поле. Рядом с ними фланговые полузащитники — Максим Самченко, впоследствии переквалифицировавшийся в защитника и Мурат Динаев.

Все три матча на чемпионате мира провел Виталий Артемов, ушедший из жизни в 2016 году. В атаке тренерскому штабу было из кого выбирать. Здесь и будущий нападающий «Зенита» Евгений Тарасов, быстрый и реактивный Ерлан Уразаев и Алихан Акказынов, из-за различных травм рано завершивший игровую карьеру.

Помимо них в команде были голкипер Денис Соловаренко, не сыгравший на том турнире и полузащитник Андрей Исаев, который на поле вышел лишь однажды.

Нельзя сказать, что-то поколение было полностью потеряно. Целый ряд футболистов успели поиграть за рубежом. Это, в первую очередь, Давид Лория, выступавший в России, Турции, Швеции, получавший приглашения в клубы Израиля и Голландии.

В Германии (пусть и в низших дивизионах) и Польше успел поиграть Александр Кучма, будущий оплот обороны национальной команды при Арно Пайперсе. На хорошем счету в Турции был Али Алиев, экс-символ «Кайрата», недавно принявший в качестве наставника «Кызыл-Жар СК».

Ярко начинал в Санкт-Петербурге Евгений Тарасов, который был призван заменить в «Зените» Александра Панова, уехавшего во Францию. Казахстанец даже забивал в Кубке Интертото, однако из-за травм в полной мере раскрыться не смог.

В Украине поиграли Дмитрий Кищенко и Виталий Артемов, уехавшие туда сразу же после чемпионата мира. До чемпионата мира успел «попылить» в России в составе дубля «КАМАЗа» Константин Земцов.

Немало матчей в чемпионате Беларуси провел защитник Владимир Сорочинский, пропустивший мундиаль в Нигерии из-за травмы. Однако в отличие от своих партнеров по сборной Сорочинский добился чемпионского титула в зарубежном чемпионате в составе «Славии» и завоевал Кубок страны.

Из тех, кто остался в Казахстане и долгое время выступал в премьер-лиге, можно выделить Андрея Травина, Айдара Кумисбекова, Максима Самченко, Дениса Проскурина, Мурата Тлешева (не поехал на ЧМ) и капитана Игоря Солошенко. Все они успели в разное время поиграть за главную команду страны. Остальные совсем недолго играли на высоком уровне и по разным причинам ушли из футбола.

Отдельным абзацем стоит упомянуть про защитника «Шахтера» Михаила Ходыкина, который пошел в жесткий стык на тренировке незадолго до чемпионата мира. Из-за тяжелой травмы молодой футболист не только не поехал на турнир, но и вынужден был завершить карьеру. Футбол порой несправедлив…

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Бой с аргентинцами и гол Плетикосе.

В первом матче на мировом турнире казахстанцы сыграли против Аргентины. Команда Фомичева горела желанием показать себя, чем сильно удивила соперников. В составе «альбиселесты» выступали такие футболисты, как Эстебан Камбьяссо, Лучано Галетти, Сиксто Перальта и другие. Будущий футболист «Реала» и «Интера» Камбьяссо в итоге и решил исход противостояния, забив гол после розыгрыша «стандарта».

Спустя три дня сборная Казахстана проиграла Хорватии — 1:5, хотя имела немало моментов для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Однако «шашечные» удачно сыграли на контратаках. Единственный гол в составе нашей сборной забил Ерлан Уразаев, ставший таким образом единственным казахстанцем, забивавшим на чемпионатах мира.

Кстати, пострадавшим выступил Стипе Плетикоса, впоследствии выступавший за донецкий «Шахтер», московское «Динамо» и испанский «Депортиво».

Поединок против Ганы по сути уже ничего не решал. Владимир Фомичев в этом матче дал возможность поиграть резервистам. Известный в СНГ по выступлениям за московское «Динамо» и «Сатурн» ганец Баффур Гьян оформил дубль и помог своей команде выиграть крупно — 3:0.

Тем не менее, турнир казахстанская команда покидала с высоко поднятой головой. Нигерийские болельщики полюбили сборную Казахстана и даже поддерживали ее на трибунах стадиона «Ахмаду Белло» в городе Кадуна. А будущая звезда сборной Нигерии Питер Одемвингие, родившийся в Ташкенте, даже получил от команды майку, с которой, по его признанию, долго не расставался.

Ярмарка талантов

Молодежный чемпионат мира — большое событие как для самих футболистов, так и для скаутов и агентов. В истории футбола есть масса примеров, когда, впечатлившись игрой юного таланта на чемпионате мира, суперклубы тут же подписали с ним долгосрочный контракт. На мундиале в Нигерии выступали многие будущие звезды европейского и мирового футбола. В составе сборной Испании, ставшей чемпионом мира, играли Хави, Карлос Марчена, Касильяс, Габри, Арансубия и Пабло Орбаис.

«Серебро» на том турнире завоевала команда Японии с Коджи Наката, НаохироТакахара и Шинджи Оно в составе. В поединке за третье место победу над Уругваем одержала сборная Мали, в которой «солировал» будущий футболист «Барселоны» Сейду Кейта. Он же был признан самым ценным игроком турнира.

Из остальных сборных можно выделять известных на весь мир футболистов: Рональдиньо (Бразилия), Диего Форлан и Эрнесто Чевантон (оба — Уругвай), Роке Санта-Крус (Парагвай), Рафаэль Маркес (Мексика), Дэмьен Дафф (Ирландия), Давид Суасо (Гондурас), Симау Саброза (Португалия), Карлос Камени (Камерун), упомянутые выше Камбьяссо, Плетикоса и другие.

Не остались незамеченными скаутами и футболисты сборной Казахстана. Как уже говорилось, в Украину отправились Кищенко и Артемов, были предложения у Лория, Тарасова, Солошенко…

В любом случае, это уже история. У нынешнего и будущего поколения казахстанских футболистов не раз будет возможность проявить себя на международной арене и попытаться превзойти или же хотя бы повторить достижение команды Владимира Фомичева.