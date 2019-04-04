Поле для футбола из пластиковых стаканов ЧМ-2018 презентовали в Сочи

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Поле изготовлено в рамках программы по эффективному использованию и приумножению наследия чемпионата мира по футболу.

«Для изготовления поля мы использовали 50 тыс. стаканов — это 2,5 тонны, в рамках работы с Международной федерацией футбола утилизация всего пластикового мусора [после ЧМ-2018] была заложена в проект, — сказал Константин Тамиров, директор по маркетингу AB InBev Efes. — Весь технологический цикл: сбор стаканов во время чемпионата, переработка — это несколько месяцев работы разных компаний. Делали в России, этот проект нам обошелся больше чем в 10 млн рублей».

Он добавил, что срок службы поля размером 65×42 м большой.

В ходе презентации было объявлено, что поле будет перевезено и уложено в Волгоградской области, на нем смогут играть все желающие.

В церемонии приняли участие министр физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Марков и чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Марко Матерацци.

После официальной презентации на поле сыграли команды, укомплектованные из сотрудников стадиона «Фишт» и администрации Адлерского района Сочи.