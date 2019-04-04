Гарет Саутгейт получил Орден Британской империи

Сообщается, что 48-летний Саутгейт получил орден за заслуги в футболе. Летом 2018 года сборная Англии под руководством Саутгейта впервые за последние 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира , который проходил в России.

«Это момент гордости. Конечно, я понимаю, что в большей степени это признание заслуг прошлого лета и работы со сборной, поэтому я благодарен игрокам и команде поддержки, которые работали со мной, потому что здесь я на самом деле представляю их всех», — сказал Саутгейт.