Гарет Саутгейт получил Орден Британской империи
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт получил Орден Британской империи из рук принца Чарльза, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт получил Орден Британской империи из рук принца Чарльза, сообщает Daily Mail.
Торжественная церемония состоялась в четверг в Букингемском дворце.
Сообщается, что 48-летний Саутгейт получил орден за заслуги в футболе. Летом 2018 года сборная Англии под руководством Саутгейта впервые за последние 28 лет вышла в полуфинал чемпионата мира, который проходил в России.
«Это момент гордости. Конечно, я понимаю, что в большей степени это признание заслуг прошлого лета и работы со сборной, поэтому я благодарен игрокам и команде поддержки, которые работали со мной, потому что здесь я на самом деле представляю их всех», — сказал Саутгейт.
В марте Орден Британской империи из рук принца Уильяма получил форвард сборной Англии Харри Кейн, который на ЧМ-2018 забил шесть голов в шести матчах и стал лучшим бомбардиром турнира.