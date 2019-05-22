Построенный к ЧМ стадион «Ростов-Арена» может быть передан в ведение региона к осени

Источник: РИА "Новости"

Стадион планировалось передать из федеральной собственности в собственность региона в июне текущего года. Об этой задаче на заседании напомнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, однако Аракелян уточнил, что в июне должны принять в собственность только временную инфраструктуру стадиона, построенную к ЧМ, а также IT-инфраструктуру — оборудование для Wi-Fi.

«Что касается самого стадиона, конечный срок 1 июля, до которого Минспорт должен рассчитаться со всеми подрядчиками, закрыть все акты работ, после чего должны сформировать документацию для передачи. Также должны разработать механизм, как будет передан договор на обеспечение жизнедеятельности стадиона без изменения поставщика услуг. Если это сделают до 1 июля, то до 1 сентября мы стадион примем в собственность», — сказал Аракелян.