ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд
ТАСС, 22 мая. Состав участников чемпионата мира по футболу 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд. Об этом сообщает
ТАСС, 22 мая. Состав участников чемпионата мира по футболу 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд. Об этом сообщает
Сообщается, что ФИФА пришла к выводу, что ей не хватило времени подготовить страну для проведения дополнительных игр.
«Регламент турнира останется неизменным», — говорится в сообщении.
В связи с сохранением числа участников чемпионата мира — 2022 ФИФА отказалась и от идеи проведения некоторых матчей турнира за пределами Катара.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что существует возможность увеличения числа участников мирового первенства уже с чемпионата мира 2022 года, а также о том, что часть матчей может пройти за пределами Катара. Главными кандидатами на проведение чемпионата вместе с Катаром являлись соседние Кувейт и Оман. Позднее представители Омана заявили, что не заинтересованы в проведении игр турнира.
В отчете ФИФА отмечается, что одной из причин поиска второй страны являлась логистика и необходимость от двух до четырех дополнительных площадок для проведения матчей. Отмечалось, что при участии 48 команд сборным пришлось бы провести 80 матчей в период с 21 ноября по 18 декабря.
Регламент проведения чемпионата мира будет представлен 5 июня на конгрессе ФИФА. Решение о том, что Катар примет турнир, было принято исполкомом ФИФА в декабре 2010 года, тогда же было объявлено о том, что чемпионат мира 2018 года пройдетв России. Катар станет первой страной на Ближнем Востоке, которая примет чемпионат мира по футболу. Турнир впервые пройдет в зимний период в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле,