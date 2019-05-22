ФИФА отказалась от расширения состава участников ЧМ в Катаре с 32 до 48 команд

Источник: AFP 2019

Сообщается, что ФИФА пришла к выводу, что ей не хватило времени подготовить страну для проведения дополнительных игр.

«Регламент турнира останется неизменным», — говорится в сообщении.

В связи с сохранением числа участников чемпионата мира — 2022 ФИФА отказалась и от идеи проведения некоторых матчей турнира за пределами Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что существует возможность увеличения числа участников мирового первенства уже с чемпионата мира 2022 года, а также о том, что часть матчей может пройти за пределами Катара. Главными кандидатами на проведение чемпионата вместе с Катаром являлись соседние Кувейт и Оман. Позднее представители Омана заявили, что не заинтересованы в проведении игр турнира.

В отчете ФИФА отмечается, что одной из причин поиска второй страны являлась логистика и необходимость от двух до четырех дополнительных площадок для проведения матчей. Отмечалось, что при участии 48 команд сборным пришлось бы провести 80 матчей в период с 21 ноября по 18 декабря.