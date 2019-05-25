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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Построенные к ЧМ объекты в Ростовской области используют в полном объеме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Все спортивные и инфраструктурные объекты, построенные и реконструированные в Ростовской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году, на сегодняшний день используются по назначению и в полном объеме, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

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Источник: AP 2019

По его данным, на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в Ростовской области было затрачено в общей сложности около 100 миллиардов рублей. Наибольшее количество средств было направлено на строительство нового аэропортового комплекса «Платов» (более 30 миллиардов рублей) и стадиона «Ростов Арена» (более 20 миллиардов рублей).

«В настоящее время все построенные и реконструированные объекты к чемпионату мира по футболу 2018 года используются по назначению. На этапе проектирования было предусмотрено их последующие использование в режиме “Наследия”», — сказал Гуськов.

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Он отметил, что шесть тренировочных площадок, которые были подготовлены в регионе в качестве баз для команд-участниц чемпионата, сегодня используются учреждениями спортивной направленности. «На площадках занимаются в общей сложности около 3,3 тысячи человек. Стадионы “Олимп-2”, “Локомотив” и “СКА” используются профессиональными футбольными клубами», — уточнил собеседник агентства.

Во втором полугодии текущего года предполагается провести прошивку натуральных газонов на стадионах «Труд», «Торпедо» и «Лакомова», в 2020 году — заменить натуральный газон футбольного поля стадиона «Локомотив» на искусственное покрытие с подогревом. «Все эти меры позволят интенсивней и эффективней использовать спортивные объекты для проведения тренировочного процесса», — пояснил Гуськов.

В 2018 году Ростовская область приняла четыре матча группового этапа мирового первенства и встречу 1/8 финала.

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