Число ростовчан, занимающихся спортом, благодаря ЧМ-2018 выросло на 5,6%

Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат мира по футболу дал хороший импульс для развития футбола и увлечения людей занятием спортом в целом… Количество ростовчан, систематически занимающихся спортом, увеличилось на 5,6% по итогам 2018 года и составило 44,8% или примерно 1,8 миллиона человек», — отметил он.

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Доля детей и молодежи области, занимающихся физической культурой и спортом по итогам года составила 92,4%, что на 4,5% больше, чем в 2017 году. «Мы планируем к 2024 году, используя в том числе объекты, построенные к чемпионату, увеличить до 55% количество тех, кто постоянно занимается физкультурой и спортом», — сказал Гуськов.

Для этого, по его словам, в регионе активно ведется пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры.