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12:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Число ростовчан, занимающихся спортом, благодаря ЧМ-2018 выросло на 5,6%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Число жителей Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам прошлого года выросло на 5,6% во многом благодаря матчам чемпионата мира по футболу, прошедшим в регионе, рассказал в интервью РИА Новости первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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Источник: РИА "Новости"

«Чемпионат мира по футболу дал хороший импульс для развития футбола и увлечения людей занятием спортом в целом… Количество ростовчан, систематически занимающихся спортом, увеличилось на 5,6% по итогам 2018 года и составило 44,8% или примерно 1,8 миллиона человек», — отметил он.

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Доля детей и молодежи области, занимающихся физической культурой и спортом по итогам года составила 92,4%, что на 4,5% больше, чем в 2017 году. «Мы планируем к 2024 году, используя в том числе объекты, построенные к чемпионату, увеличить до 55% количество тех, кто постоянно занимается физкультурой и спортом», — сказал Гуськов.

Для этого, по его словам, в регионе активно ведется пропаганда здорового образа жизни и развитие спортивной инфраструктуры.

В минувшем году Ростовская область стала одним из 11 организаторов чемпионата мира по футболу. На новом стадионе «Ростов Арена» прошли четыре матча группового этапа мирового первенства и встреча 1/8 финала.

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