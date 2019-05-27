ЧМ-2018 в России посетили свыше 630 тысяч болельщиков из-за рубежа

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

«Решены задачи обеспечения пограничной безопасности в период организации и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и других крупных международных мероприятий, проводимых на территории России», — сказал Кулишов в интервью «Российской газете» в канун Дня пограничника.

«Обеспечен пропуск через государственную границу официальных лиц и делегаций, участников и гостей 17 важных общественно-политических и спортивных мероприятий международного уровня, проводимых в Российской Федерации, в том числе более 50 официальных делегаций, возглавляемых главами государств и правительств, руководством FIFA, членов команд — участниц матчей чемпионата мира и более 630 тысяч болельщиков», — сказал Кулишов.