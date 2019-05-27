ЧМ-2018 в России посетили свыше 630 тысяч болельщиков из-за рубежа
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу, прошедший летом 2018 года в России, посетили свыше 630 тысяч болельщиков
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Чемпионат мира по футболу, прошедший летом 2018 года в России, посетили свыше 630 тысяч болельщиков
«Решены задачи обеспечения пограничной безопасности в период организации и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и других крупных международных мероприятий, проводимых на территории России», — сказал Кулишов в интервью «Российской газете» в канун Дня пограничника.
«Обеспечен пропуск через государственную границу официальных лиц и делегаций, участников и гостей 17 важных
Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.