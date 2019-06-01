Месси раскритиковал чемпионат мира в России
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем негативном опыте на чемпионате мира по футболу прошлого года, который проходил в России.
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем негативном опыте на чемпионате мира по футболу прошлого года, который проходил в России.
«Турнир в России был очень сложный со всех аспектов. В России был атипичный чемпионат мира по футболу, но я предпочитаю не углубляться в детали. Если бы я забил тот пенальти в ворота сборной Исландии, я бы все изменил», — приводит его слова Mirror.
На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Аргентины встречалась с командами Хорватии, Исландии и Нигерии. Матч Аргентина — Исландия завершился со счетом 1:1. В 1/8 финала ЧМ аргентинцы проиграли будущим победителям чемпионата мира французам.