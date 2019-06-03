Совет ФИФА обсудит подготовку Катара к чемпионату мира и определит хозяев клубных ЧМ

Источник: AP 2019

Заседание совета ФИФА пройдет в Париже 3 июня. Оно предваряет конгресс международной федерации, основным событием которого станут выборы президента организации. Конгресс состоится 5 июня, единственным претендентом на пост является действующий глава ФИФА Джанни Инфантино.

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В повестке заседания совета один из пунктов посвящен ближайшему чемпионату мира. В частности, совет обсудит предложение увеличить число участников турнира с 32 до 48 команд. Есть вероятность, что решением совета этот пункт будет исключен из обсуждения на конгрессе, поскольку ранее ФИФА уже сделала заявление по этому вопросу.

22 мая было объявлено, что турнир пройдет без изменения числа участников. Решение было обусловлено тем, что ФИФА не хватит времени для подготовки страны к проведению дополнительных матчей. Увеличение же числа участников мирового первенства могло привести к тому, что ряд игр прошел бы за пределами Катара.

Впрочем, оргкомитет мирового первенства по футболу 2022 года в Катаре был готов пойти на увеличение числа участников предстоящего турнира до 48 команд, так что этот вопрос может быть оставлен до конгресса, который поставит точку по этому вопросу. Чемпионат мира 2022 года станет первым, который пройдет не летом, а в осенне-зимний период. Матчи чемпионата мира будут проведены с 21 ноября по 18 декабря в семи городах — Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

Существует вероятность, что Ближний Восток примет и один из ближайших клубных чемпионатов мира — на проведение турнира в 2019 году претендует Саудовская Аравия. Клубный чемпионат мира может стать первым в истории королевства крупным международными спортивным мероприятием.