Два следующих клубных чемпионата мира по футболу пройдут в Катаре

Как отмечает агентство, Катар может быть утвержден хозяином турнира в понедельник на заседании совета ФИФА в Париже. Предполагается, что турниры, в которых примут участие семь команд, пройдут в декабре и станут этапом подготовки Катара к проведению ЧМ-2022 среди национальных сборных.

В 2018 году клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ. Ожидается, что с 2021 года число команд-участниц турнира увеличится до 24, а соревнование будет проводиться раз в четыре года.