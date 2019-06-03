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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два следующих клубных чемпионата мира по футболу пройдут в Катаре

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Два ближайших клубных чемпионата мира по футболу, которые пройдут в 2019 и 2020 годах, примет Катар, сообщает АП со ссылкой на источники.

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Как отмечает агентство, Катар может быть утвержден хозяином турнира в понедельник на заседании совета ФИФА в Париже. Предполагается, что турниры, в которых примут участие семь команд, пройдут в декабре и станут этапом подготовки Катара к проведению ЧМ-2022 среди национальных сборных.

В 2018 году клубный чемпионат мира проходил в ОАЭ. Ожидается, что с 2021 года число команд-участниц турнира увеличится до 24, а соревнование будет проводиться раз в четыре года.

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