Футболисты Украины впервые стали четвертьфиналистами молодежного ЧМ

Впервые в восьмерку сильнейших пробились футболисты Украины, уверенно переигравшие сверстников из Панамы со счетом 4:1. В трех предыдущих мировых первенствах украинцы выбывали после матчей 1/8 финала. Теперь 7 июня украинская команда в поединке за выход в полуфинал сыграет со сборной Колумбии, которая в 1/8 финала одолела в серии послематчевых пенальти новозеландцев.

Хозяева турнира футболисты Польши завершили выступление, уступив в 1/8 финала команде Италии 0:1. В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем матча Аргентина — Мали, который состоится сегодня вечером.

Также сегодня футболисты Франции будут соперничать с командой США и в случае успеха сыграют в ¼ финала с Эквадором, обыгравшим уругвайцев 3:1.

В африканском дерби 1/8 финала команда Сенегала одолела Нигерию — 2:1. В борьбе за попадание в полуфинал сенегальцы встретятся с победителем сегодняшнего азиатского противостояния Япония — Республика Корея.

Четвертьфинальные встречи состоятся 7 и 8 июня, полуфиналы пройдут 11 июня в Гдыне и Люблине, 14 июня в Гдыне неудачники полуфинальных матчей встретятся в игре за бронзу, решающий поединок за чемпионский титул пройдет 15 июня в Лодзи.

Нынешний чемпионат мира U-20 22-й по счету, он проводится раз в два года. В первом из них, состоявшемся в 1977 году в Тунисе, чемпионами стали футболисты Советского Союза.

Через два года в Японии, на следующем мировом первенстве сборная СССР проиграла в решающем поединке Аргентине со счетом 1:3. Лучшим игроком турнира тогда был признан 18-летний аргентинец Диего Марадона, в составе серебряных призеров выступали три представителя минского «Динамо» — защитники Виктор Янушевский, Александр Головня и форвард Игорь Гуринович.