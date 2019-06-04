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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форму игроков ЧМ-2018 с автографами собирают для музея в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 4 июн — РИА Новости. Музей, посвященный прошедшему в прошлом году чемпионату мира по футболу и в целом волгоградскому спорту, появится на стадионе «Волгоград Арена», сообщил РИА Новости председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Аркадий Грушко.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Волгограде прошли четыре матча группового этапа ЧМ: Тунис — Англия, Нигерия — Исландия, Саудовская Аравия — Египет и Япония — Польша.

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По словам Грушко, в рамках создания музея спорта на «Волгоград Арене», где проходили матчи группового этапа ЧМ, комитет по развитию туризма направил обращения ко всем сборным командам, которые играли в Волгограде, с просьбой предоставить форму игроков с их автографами.

«Представители Японии уже пообещали прислать форму с автографами игроков сборной, которая у нас играла. Музей на стадионе “Волгоград Арене” будет посвящен не только чемпионату мира, но и волгоградскому футболу, и спорту в целом. Но экспозиция по ЧМ будет основной, сейчас занимаемся комплектованием», — сообщил РИА Новости Грушко, не уточнив сроки открытия музея.

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