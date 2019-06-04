Форму игроков ЧМ-2018 с автографами собирают для музея в Волгограде

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Волгограде прошли четыре матча группового этапа ЧМ: Тунис — Англия, Нигерия — Исландия, Саудовская Аравия — Египет и Япония — Польша.

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По словам Грушко, в рамках создания музея спорта на «Волгоград Арене», где проходили матчи группового этапа ЧМ, комитет по развитию туризма направил обращения ко всем сборным командам, которые играли в Волгограде, с просьбой предоставить форму игроков с их автографами.