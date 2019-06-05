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13:46 (мск), источник: Интерфакс

Мосгордума поддержала установку памятного знака ЧМ-2018 на Никольской улице

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — Депутаты Мосгордумы поддержали предложение об установке памятного знака, посвященного чемпионату мира по футболу 2018 года на Никольской улице в центре Москвы.

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Источник: Агентство «Москва»

Соответствующее постановление принято на заседании Мосгордумы в среду.

Как сообщил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, из бюджета Москвы на возведение памятного знака планируется направить 15 млн рублей.
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Проект монумента будет выбран по результатам открытого конкурса.

Инициатива установке знака ранее поступила от главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова. Затем эксперты комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме ее поддержали.

Однако они предложили установить памятный знак из двух частей: одну часть установить на территории олимпийского комплекса «Лужники», где проходили основные матчи ЧМ-2018, вторую — на Никольской улице, которая спонтанно стала основным местом сбора болельщиков, приехавших на чемпионат из разных стран мира.

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30 июня 2018© Ньюстюб
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