Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018
Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Париже на русском поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Париже на русском поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«Ходили разговоры, что это страна насилия и бюрократии, но все обернулось совершенно иначе. Там был настоящий праздник, потому что чемпионат мира объединяет миры. И мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (сказал Инфантино по-русски) за то, что так удивительно организовали чемпионат мира», — сказал Инфантино.
Напомним, что Джанни Инфантино является единственным кандидатом на переизбрание на пост президента ФИФА. Выборы состоятся сегодня, 5 июня.