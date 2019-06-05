Президент ФИФА Инфантино на русском поблагодарил Россию за ЧМ-2018

«Ходили разговоры, что это страна насилия и бюрократии, но все обернулось совершенно иначе. Там был настоящий праздник, потому что чемпионат мира объединяет миры. И мы хотим сказать огромное спасибо России. Спасибо (сказал Инфантино по-русски) за то, что так удивительно организовали чемпионат мира», — сказал Инфантино.