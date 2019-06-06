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14:35 (мск), источник: ТАСС

Сборная Монголии обыграла команду Брунея в первом матче отбора ЧМ-2022 по футболу

ТАСС, 6 июня. Сборная Монголии по футболу дома одержала победу над командой Брунея со счетом 2:0 в первом матче первого раунда азиатской зоны отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

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Забитыми мячами отметились Норджмоожиин Цеденбал (10-я минута) и Нараболд Ныам-Осор (69). Эта встреча стала первой в квалификационном турнире чемпионата мира 2022 года.

В азиатской квалификации чемпионата мира будет проведено четыре раунда, причем первые два раунда одновременно являются отбором на Кубок Азии 2023 года. В первом раунде 12 команд разбиты на шесть пар, которые проведут по два матча. Победители двухматчевого противостояния пройдут во второй раунд, где 40 команд будут разбиты на восемь групп по пять команд, победители групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места выйдут в третий раунд квалификации.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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