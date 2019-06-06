Сборная Монголии обыграла команду Брунея в первом матче отбора ЧМ-2022 по футболу

В азиатской квалификации чемпионата мира будет проведено четыре раунда, причем первые два раунда одновременно являются отбором на Кубок Азии 2023 года. В первом раунде 12 команд разбиты на шесть пар, которые проведут по два матча. Победители двухматчевого противостояния пройдут во второй раунд, где 40 команд будут разбиты на восемь групп по пять команд, победители групп и четыре лучшие сборные из занявших вторые места выйдут в третий раунд квалификации.