Колобков: Стадионы ЧМ-2018 должны выйти на самоокупаемость к пятому году использования

«Минспорт был заказчиком семи стадионов чемпионата мира. Благодаря турниру мы получили новые стадионы, они являются центром притяжения культурной и спортивной жизни городов», — отметил Колобков.
«Программа наследия — очень важная часть, она была утверждена правительством РФ. Планируем, что к пятому году использования стадионы должны выйти на самоокупаемость, надо их грамотно использовать, — продолжил министр. — Но не только стадионы являются наследием, 30 регионов так или иначе были задействованы в проведении чемпионата мира, они получили опыт работы с туризмом, логистическую инфраструктуру. Чемпионат повлиял как на экономику, так и на социальный облик страны, этот эффект будет сказываться на протяжении многих лет».
Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Семь стадионов будут переданы в собственность соответствующих региональных властей. Это арены в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде,
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное