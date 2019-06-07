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12:50 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Стадионы ЧМ-2018 должны выйти на самоокупаемость к пятому году использования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу 2018 года, должны выйти на самоокупаемость к пятому году их использования. Об этом в пятницу сообщил министр спорта РФ Павел Колобков на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Футбол в интерьерах большого города».

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Источник: РИА "Новости"

«Минспорт был заказчиком семи стадионов чемпионата мира. Благодаря турниру мы получили новые стадионы, они являются центром притяжения культурной и спортивной жизни городов», — отметил Колобков.

«Программа наследия — очень важная часть, она была утверждена правительством РФ. Планируем, что к пятому году использования стадионы должны выйти на самоокупаемость, надо их грамотно использовать, — продолжил министр. — Но не только стадионы являются наследием, 30 регионов так или иначе были задействованы в проведении чемпионата мира, они получили опыт работы с туризмом, логистическую инфраструктуру. Чемпионат повлиял как на экономику, так и на социальный облик страны, этот эффект будет сказываться на протяжении многих лет».

Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Семь стадионов будут переданы в собственность соответствующих региональных властей. Это арены в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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