Колобков: Стадионы ЧМ-2018 должны выйти на самоокупаемость к пятому году использования

«Программа наследия — очень важная часть, она была утверждена правительством РФ. Планируем, что к пятому году использования стадионы должны выйти на самоокупаемость, надо их грамотно использовать, — продолжил министр. — Но не только стадионы являются наследием, 30 регионов так или иначе были задействованы в проведении чемпионата мира, они получили опыт работы с туризмом, логистическую инфраструктуру. Чемпионат повлиял как на экономику, так и на социальный облик страны, этот эффект будет сказываться на протяжении многих лет».