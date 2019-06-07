Алиханов: Калининград готов к приему стадиона ЧМ без обязательств перед строителями

«Мы проект распоряжения о передаче [стадиона] подписали со своей стороны. Забирать готовы хоть завтра», — сказал Алиханов.
Губернатор подчеркнул, что регион готов принять стадион без обязательств перед строителями. «Сейчас появились
Алиханов добавил, что регион разработал
Вместе с тем, по его словам, в первую очередь стадион — это футбольная арена. «Мы должны развивать футбол и команду [ местный клуб “Балтика” ] для того, чтобы стадион жил именно спортивной жизнью», — сказал он.
Стадион «Калининград» рассчитан на 35 тыс. зрителей и построен на острове Октябрьский в центральной части города. Он представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля — 108 метров, ширина — 65 метров, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для команд, проведения разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала. Ранее сообщалось, что процедура передачи стадиона региону начнется в мае.
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер, официальное