Алиханов: Калининград готов к приему стадиона ЧМ без обязательств перед строителями

Источник: РИА "Новости"

«Мы проект распоряжения о передаче [стадиона] подписали со своей стороны. Забирать готовы хоть завтра», — сказал Алиханов.

Губернатор подчеркнул, что регион готов принять стадион без обязательств перед строителями. «Сейчас появились какие-то разговоры относительно того, что если мы его заберем, то обязательства по окончательному расчету со строителями должны быть закреплены за нами», — пояснил Алиханов. «Считаем, что эти разговоры, они, наверное, неуместны», — подчеркнул губернатор, добавив, что регион не являлся стороной контрактов по строительству стадиона и становиться ей не собирается.

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Алиханов добавил, что регион разработал бизнес-план по использованию стадиона, в том числе с точки зрения его окупаемости. Он отметил, что на арене успешно прошел первый концерт прощального тура группы «Ленинград», и это один из путей к выводу его на самоокупаемость. «Думаю, что концертная деятельность тоже является натуральной частью работы [стадиона]», — сказал он, добавив, что арена объективно не может быть постоянно занята спортивными мероприятиями.

Вместе с тем, по его словам, в первую очередь стадион — это футбольная арена. «Мы должны развивать футбол и команду [ местный клуб “Балтика” ] для того, чтобы стадион жил именно спортивной жизнью», — сказал он.

Стадион «Калининград» рассчитан на 35 тыс. зрителей и построен на острове Октябрьский в центральной части города. Он представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля — 108 метров, ширина — 65 метров, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для команд, проведения разминки, размещения прессы и обслуживающего персонала. Ранее сообщалось, что процедура передачи стадиона региону начнется в мае.

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