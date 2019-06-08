Испания и Португалия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Источник: Reuters

Сообщается, что представители футбольных федераций стран провели ряд встреч, после чего начали углубленный анализ возможности подачи совестной заявки. Также отмечается, что правительства стран хорошо проинформированы о данном процессе.

Ранее о подаче совместной заявки на проведение ЧМ-2030 объявили Уругвай, Парагвай, Аргентина и Чили, также на организацию турнира будет претендовать Марокко.

Кроме того, общую заявку на проведение первенства, как заверил сербский президент Александар Вучич, подадут Сербия, Болгария, Румыния и Греция.