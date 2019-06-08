Испания и Португалия могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу
ТАСС, 8 июня. Испания и Португалия обсуждают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает
ТАСС, 8 июня. Испания и Португалия обсуждают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом сообщает
Сообщается, что представители футбольных федераций стран провели ряд встреч, после чего начали углубленный анализ возможности подачи совестной заявки. Также отмечается, что правительства стран хорошо проинформированы о данном процессе.
Ранее о подаче совместной заявки на проведение ЧМ-2030 объявили Уругвай, Парагвай, Аргентина и Чили, также на организацию турнира будет претендовать Марокко.
Испания принимала чемпионат мира 1982 года. В Португалии в 2004 году прошел чемпионат Европы. Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, 2026-го — в США, Канаде и Мексике.