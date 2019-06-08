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18:21 (мск), источник: ТАСС

Немецкие футболистки обыграли китаянок в матче чемпионата мира

ТАСС, 8 июня. Сборная Германии одержала победу над командой Китая со счетом 1:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

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Мяч на 66-й минуте забила Джулия Гвинн. Команды выступают в группе B вместе со сборными Испании и ЮАР, которые свой матч проведут позднее в субботу. В следующем туре сборная Германии 12 июня встретится с командой Испании, а китаянки 13 июня сыграют с южноафриканками.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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