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1220 лет победе сборной России над французами
22:16 (мск), источник: ТАСС

Испанские футболистки обыграли команду ЮАР в матче чемпионата мира

ТАСС, 8 июня. Сборная Испании одержала волевую победу над командой ЮАР со счетом 3:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

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В составе победительниц забитыми мячами отметились Хеннифер Эрмосо (69, 82-я минуты, оба с пенальти) и Лусия Гарсия (89), у проигравших отличилась Тхемби Кгатлана (25).

Команды выступают в группе B вместе со сборными Германии и Китая, которые свой матч провели ранее в субботу, победу со счетом 1:0 одержали немки. В следующем туре сборная Испании 12 июня встретится с командой Германии, а южноафриканки 13 июня сыграют с китаянками.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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