Норвежские футболистки разгромили команду Нигерии в матче чемпионата мира

Забитыми мячами в составе норвежской команды отличились Гуро Рейтен (17-я минута) и Лиза-Марие Утланн (34), еще один мяч в свои ворота отправила защитник сборной Нигерии Осиначи Охале (37). Команды выступают в группе A вместе со сборными Франции и Южной Кореи, чей очный матч прошел накануне и завершился крупной победой француженок — 4:0. В следующем туре пройдут матчи Франция — Норвегия и Нигерия — Южная Корея, встречи состоятся 12 июня.