Норвежские футболистки разгромили команду Нигерии в матче чемпионата мира

Забитыми мячами в составе норвежской команды отличились Гуро Рейтен (17-я минута) и Лиза-Марие Утланн (34), еще один мяч в свои ворота отправила защитник сборной Нигерии Осиначи Охале (37). Команды выступают в группе A вместе со сборными Франции и Южной Кореи, чей очный матч прошел накануне и завершился крупной победой француженок — 4:0. В следующем туре пройдут матчи Франция — Норвегия и Нигерия — Южная Корея, встречи состоятся 12 июня.
В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.
Турнир завершится 7 июля.