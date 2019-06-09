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00:22 (мск), источник: ТАСС

Норвежские футболистки разгромили команду Нигерии в матче чемпионата мира

ТАСС, 9 июня. Сборная Норвегии одержала победу над командой Нигерии со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

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Забитыми мячами в составе норвежской команды отличились Гуро Рейтен (17-я минута) и Лиза-Марие Утланн (34), еще один мяч в свои ворота отправила защитник сборной Нигерии Осиначи Охале (37). Команды выступают в группе A вместе со сборными Франции и Южной Кореи, чей очный матч прошел накануне и завершился крупной победой француженок — 4:0. В следующем туре пройдут матчи Франция — Норвегия и Нигерия — Южная Корея, встречи состоятся 12 июня.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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