Текущие события
Футбол. Сборные
20:30
Камерун
Замбия
Футбол. Сборные
21:00
США
Венесуэла
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:00
Бразилия
Гондурас
Футбол. Лига наций
16:00
ШвейцарияП 5:60
Англия0
Футбол. Сборные
23:59
Парагвай
Гватемала
Футбол. Сборные
13:00
Япония2
Сальвадор0
Футбол. Сборные
10.06
Мексика
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
16:06 (мск), источник: ТАСС

Итальянские футболистки обыграли команду Австралии в матче чемпионата мира

ТАСС, 9 июня. Сборная Италии победила команду Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Наверх
Источник: AP 2019

Гол в составе австралийской команды забила Саманта Керр (22-я минута). За сборную Италии дублем отметилась отличилась Барбара Бонансеа (56, 90).

Читайте также
Норвежские футболистки разгромили команду Нигерии в матче чемпионата мира

Команды выступают в группе С вместе со сборными Бразилии и Ямайки, матч между ними пройдет позднее в воскресенье. В следующем туре национальная команда Австралии встретится со сборной Бразилии (13 июня), ямайские футболистки сыграют против сборной Италии (14 июня).

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.

Турнир завершится 7 июля.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Рекорд и уважение. Россия разгромила Сан-Марино
Валентина Шевченко защитила пояс UFC одним ударом в голову
Продлено отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
Сборная России прилетела в Нижний Новгород на матч с Кипром
Компромисса не будет: Дзагоев покинет ЦСКА ради Мексики
СМИ: «Барселона» поставила ультиматум нападающему
Российские волейболисты одержали пятую победу в Лиге наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь