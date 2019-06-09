Итальянские футболистки обыграли команду Австралии в матче чемпионата мира

Команды выступают в группе С вместе со сборными Бразилии и Ямайки, матч между ними пройдет позднее в воскресенье. В следующем туре национальная команда Австралии встретится со сборной Бразилии (13 июня), ямайские футболистки сыграют против сборной Италии (14 июня).

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.