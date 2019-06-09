Глава оргкомитета «Катар-2022» — об алкоголе, опыте России и Fan ID

Источник: AP 2019

Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хассан аль-Тавади, принявший участие в Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме, рассказал «СЭ» о предстоящем катарском турнире.

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«В Катаре будет использоваться FAN ID»

— Будете ли вы как-то использовать опыт России-2018 в проведении чемпионата мира?

— Непременно. На мой взгляд, Россия провела лучший турнир в истории. Это был грандиозный футбольный праздник, у организаторов которого можно многому научиться. Опыт с FAN ID, выдающаяся система безопасности — вы под защитой, но не замечаете этого, — блестящая работа волонтеров.

Так, например, мы нанимаем охранные российские компании, чтобы обеспечить безопасность, и людей, которые участвовали в организации чемпионата мира в России, работаем с рядом фирм, отвечавших здесь за решение технологических вопросов.

— Значит, в Катаре тоже будет FAN ID?

— Да, но мы планируем расширить возможности этой системы и перевести ее на цифровую платформу.

— Как вы относитесь к тому, что чемпионат мира состоится в разгар клубного сезона?

— Это даже хорошо!

Во-первых, это не наша прихоть, так решило футбольное сообщество. А во-вторых, в середине сезона игровая форма футболистов лучше, они свежее и сильнее, ведь обычно чемпионаты мира и Европы проходят после завершения сезона, когда энергии у игроков почти не остается.

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«Покупка алкоголя не станет проблемой для гостей чемпионата мира»

— Многих болельщиков беспокоит вопрос с алкоголем. Расскажите, как он будет решен на чемпионате мира в Катаре?

— Начну с того, что алкоголь — вне наших традиций. На сегодняшний день он доступен, но не везде, а лишь в определенных местах. Точно так же будет и в 2022 году — появятся специальные зоны, где будет продаваться спиртное. Пойти в магазин и купить его там будет непросто, но покупка алкоголя не станет проблемой для гостей турнира.

— А как насчет пива на стадионах?

— Мы изучаем этот вопрос и примем оптимальное решение. Я знаю, что в России нельзя купить алкоголь на стадионе, однако во время чемпионата мира пиво там продавалось — просто запрещалось рекламировать спиртное. Но это Россия, алкоголь — часть вашей культуры, у нас же иной подход к нему. Одно могу сказать наверняка — мы убеждены, что у всех болельщиков останутся самые лучшие впечатления от нашего турнира.

— Алкоголь будет продаваться в фан-зонах?

— Да, но не во всех — чтобы каждый мог выбрать, какая из фан-зон ему по душе, со спиртным или без.

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«Катар хочет провести лучший чемпионат мира в истории»

— К победе заявки Катара на проведение чемпионата мира было много вопросов, особенно у англичан. Вы верите, что все пройдет идеально?

— Идеально — нет, это невозможно. Но я верю, что это будет лучший чемпионат мира — потому что мы учились у России, основывались на ее примере. Я приезжал сюда и до 2018 года, принимал участие в Петербургском Форуме. И когда видел, как здесь все сделано, говорил себе: «Если у кого-нибудь возникнут сомнения, что России по силам провести отличный турнир — потому что критики было много, — пусть просто посмотрят, как все организовано здесь, на Форуме». И все действительно прошло превосходно — те, кто приехал на чемпионат мира в Россию, уезжали, изменив свое отношение к стране, те, кто не приехал, кусали себе локти.

Да, люди будут критиковать нас. Наша задача — прислушиваться ко всему, становиться лучше там, где это необходимо, и игнорировать то, что мы считаем бесполезным.

— Ходили разговоры, что Иран может помочь Катару с организацией чемпионата мира.

— Мы находимся в хороших отношениях с иранской футбольной федерацией, этот турнир для всего Ближнего Востока и всего арабского мира, но привезет его туда именно Катар. И мы хотим провести лучший турнир в истории, хотим стать лучше России-2018 — с помощью России-2018!