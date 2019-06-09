Глава оргкомитета «Катар-2022» — об алкоголе, опыте России и Fan ID
Катар хочет провести ЧМ лучше России. С ее помощью.
Катар хочет провести ЧМ лучше России. С ее помощью.
Генеральный секретарь Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хассан
— Будете ли вы
— Непременно. На мой взгляд, Россия провела лучший турнир в истории. Это был грандиозный футбольный праздник, у организаторов которого можно многому научиться. Опыт с FAN ID, выдающаяся система безопасности — вы под защитой, но не замечаете этого, — блестящая работа волонтеров.
Так, например, мы нанимаем охранные российские компании, чтобы обеспечить безопасность, и людей, которые участвовали в организации чемпионата мира в России, работаем с рядом фирм, отвечавших здесь за решение технологических вопросов.
— Значит, в Катаре тоже будет FAN ID?
— Да, но мы планируем расширить возможности этой системы и перевести ее на цифровую платформу.
— Как вы относитесь к тому, что чемпионат мира состоится в разгар клубного сезона?
— Это даже хорошо!
Во-первых,это не наша прихоть, так решило футбольное сообщество. А во-вторых,в середине сезона игровая форма футболистов лучше, они свежее и сильнее, ведь обычно чемпионаты мира и Европы проходят после завершения сезона, когда энергии у игроков почти не остается.
— Многих болельщиков беспокоит вопрос с алкоголем. Расскажите, как он будет решен на чемпионате мира в Катаре?
— Начну с того, что алкоголь — вне наших традиций. На сегодняшний день он доступен, но не везде, а лишь в определенных местах. Точно так же будет и в 2022 году — появятся специальные зоны, где будет продаваться спиртное. Пойти в магазин и купить его там будет непросто, но покупка алкоголя не станет проблемой для гостей турнира.
— А как насчет пива на стадионах?
— Мы изучаем этот вопрос и примем оптимальное решение. Я знаю, что в России нельзя купить алкоголь на стадионе, однако во время чемпионата мира пиво там продавалось — просто запрещалось рекламировать спиртное. Но это Россия, алкоголь — часть вашей культуры, у нас же иной подход к нему. Одно могу сказать наверняка — мы убеждены, что у всех болельщиков останутся самые лучшие впечатления от нашего турнира.
— Алкоголь будет продаваться в
— Да, но не во всех — чтобы каждый мог выбрать, какая из
— К победе заявки Катара на проведение чемпионата мира было много вопросов, особенно у англичан. Вы верите, что все пройдет идеально?
— Идеально — нет, это невозможно. Но я верю, что это будет лучший чемпионат мира — потому что мы учились у России, основывались на ее примере. Я приезжал сюда и до 2018 года, принимал участие в Петербургском Форуме. И когда видел, как здесь все сделано, говорил себе: «Если у
Да, люди будут критиковать нас. Наша задача — прислушиваться ко всему, становиться лучше там, где это необходимо, и игнорировать то, что мы считаем бесполезным.
— Ходили разговоры, что Иран может помочь Катару с организацией чемпионата мира.
— Мы находимся в хороших отношениях с иранской футбольной федерацией, этот турнир для всего Ближнего Востока и всего арабского мира, но привезет его туда именно Катар. И мы хотим провести лучший турнир в истории, хотим стать лучше России-2018 — с помощью России-2018!
Егор БЫЧКОВ