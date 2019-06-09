Бразильские футболистки разгромили команду Ямайки в матче чемпионата мира

Забитыми мячами в составе бразильской команды отличилась Кристиана (16, 50 и 64-я минуты). Она забила 10 мячей на чемпионатах мира и уступает по этому показателю среди бразильянок только Марте (15).

Также Кристиана с тремя голами вышла на первое место среди бомбардиров турнира, превзойдя испанку Дженнифер Эрмосо и французскую футболистку Венди Ренар, на счету которых по два гола.

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Текущий чемпионат мира стал седьмым в карьере бразильской футболистки Формиги, которая стала рекордсменкой по этому показателю. 41-летняя полузащитница обошла бывшую футболистку сборной Японии Хомарэ Саву, которая приняла участие в шести чемпионатах мира. Среди мужчин больше всего в чемпионатах мира выступали мексиканские футболисты Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес и немец Лотар Маттеус. На счету футболистов по пять мировых первенств.

Команды выступают в группе C вместе со сборными Италии и Австралии, чей очный матч завершился со счетом 2:1 в пользу итальянок. В следующем туре пройдут матчи Австралия — Бразилия и Ямайка — Италия, встречи состоятся 13 и 14 июня соответственно.