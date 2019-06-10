Российский рефери Пустовойтова назначена на матч женского ЧМ по футболу

ТАСС, 10 июня. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова получила назначение на матч группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).