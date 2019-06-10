Российский рефери Пустовойтова назначена на матч женского ЧМ по футболу

Пустовойтова рассудит встречу второго тура группы А между сборными Нигерии и Южной Кореи. Игра пройдет 12 июня в Гренобле. Помощниками арбитра назначены россиянка Екатерина Курочкина, румынка Петрута Югулеску, резервным рефери будет американка Екатерина Королева. Видеоассистентом рефери назначена испанка Карлос дель Серро Гранде.
Ранее Пустовойтова и Курочкина обслуживали матч первого тура группового этапа между командами Англии и Шотландии. Пустовойтова была резервным арбитром встречи, а Курочкина выступала в качестве видеоассистента рефери.
Турнир завершится 7 июля.