Украина вышла в финал чемпионата мира U20

Единственный гол был забит на 65-й минуте — Ефим Конопля прострелил с фланга, и Сергей Булеца ударом с 10 метров переправил мяч в ворота. На 79-й минуте украинцы остались вдесятером из-за удаления Дениса Попова. В компенсированное время итальянцы сравняли счёт, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора, зафиксировав фол в атаке.