Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Встреча состоялась в Гдыне на стадионе «ГОСиР». Обслуживал матч бразильский арбитр Рафаэл Клаус.
Единственный гол был забит на 65-й минуте — Ефим Конопля прострелил с фланга, и Сергей Булеца ударом с 10 метров переправил мяч в ворота. На 79-й минуте украинцы остались вдесятером
В финале Украина сыграет с победителем пары Эквадор — Южная Корея, которые сыграют сегодня, 11 июня. Финальный матч состоится в Лодзи 15 июня и начнётся в 19:00 мск.