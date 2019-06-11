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21:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Гдыне на стадионе «ГОСиР». Обслуживал матч бразильский арбитр Рафаэл Клаус.

Единственный гол был забит на 65-й минуте — Ефим Конопля прострелил с фланга, и Сергей Булеца ударом с 10 метров переправил мяч в ворота. На 79-й минуте украинцы остались вдесятером из-за удаления Дениса Попова. В компенсированное время итальянцы сравняли счёт, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора, зафиксировав фол в атаке.

В финале Украина сыграет с победителем пары Эквадор — Южная Корея, которые сыграют сегодня, 11 июня. Финальный матч состоится в Лодзи 15 июня и начнётся в 19:00 мск.

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