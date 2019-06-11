Шведские футболистки обыграли команду Чили в матче чемпионата мира

Источник: AP 2019

Голы в составе победительниц забили Асллани Косоваре (83-я минута) и Мадлен Яноги (90). Во втором тайме встреча была прервана из-за дождя, который сопровождался вспышками молнии. После окончания дождя матч был продолжен.

Команды выступают в группе F вместе со сборными США и Таиланда, которые проведут первую игру позднее 11 июня. В следующем туре сборная Швеции встретится с командой Таиланда, чилийские футболистки сыграют против американок. Обе игры пройдут 16 июня. После первого матча команда Швеции набрала три очка и возглавила турнирную таблицу.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.