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22:00 (мск), источник: ТАСС

Шведские футболистки обыграли команду Чили в матче чемпионата мира

ТАСС, 11 июня. Сборная Швеции обыграла команду Чили со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

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Источник: AP 2019

Голы в составе победительниц забили Асллани Косоваре (83-я минута) и Мадлен Яноги (90). Во втором тайме встреча была прервана из-за дождя, который сопровождался вспышками молнии. После окончания дождя матч был продолжен.

Команды выступают в группе F вместе со сборными США и Таиланда, которые проведут первую игру позднее 11 июня. В следующем туре сборная Швеции встретится с командой Таиланда, чилийские футболистки сыграют против американок. Обе игры пройдут 16 июня. После первого матча команда Швеции набрала три очка и возглавила турнирную таблицу.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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