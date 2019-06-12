1400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает Arab News.
Документальный фильм немецкой телекомпании WDR рассказал о сложном положении рабочих, которые живут в ужасных условиях и работают на опасных строительных площадках.
Представитель Министерства труда Нараян Рагми заявил, что он не знал о документальном фильме, но подтвердил факт гибели многих непальцев.
«Это факт, что многие непальские рабочие погибли в Катаре за эти годы. У меня сейчас нет никакой информации о документальном фильме, я не в состоянии рассказать вам, сколько людей погибло в Катаре. Но то, что многие люди погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек, 200 или 300. Я должен уточнить это с властями, непосредственно связанными с проблемой», — сказал Рагми.
«Большинство международных компаний, работающих в Катаре, не отвечают требованиям безопасности, и в результате многие строители гибнут
Барун Гимир, правозащитник и адвокат из Непала, сообщил, что работодатели в Катаре не смогли создать условия труда для охраны здоровья работников.
«Поступали сообщения о том, что многие непальские рабочие погибли в результате строительства или
По его словам, до 1 300
«Я также обнаружил, что нет никаких надлежащих документов для непальских рабочих, в результате чего трудно установить виновность компании. Сложно установить подотчётность компаний, участвующих в подготовке чемпионата мира по футболу. Отсутствие прозрачности в процессе найма позволяет компаниям избежать судебных разбирательств», — добавил Гимир.
«Независимо от того, согласны ли вы с числом жертв немецкого документального фильма или нет, были случаи отсрочки выплат работникам, большое количество случаев сердечных приступов, несвоевременного медицинского реагирования и плохих условий жизни», — сказал журналист, который отказался представляться.
Он добавил, что условия жизни в трудовых лагерях мигрантов улучшились, и что эти изменения могли быть вызваны международным давлением.