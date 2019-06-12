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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

1400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.

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Источник: AP 2019

Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре. Об этом сообщает Arab News.

Документальный фильм немецкой телекомпании WDR рассказал о сложном положении рабочих, которые живут в ужасных условиях и работают на опасных строительных площадках.
Представитель Министерства труда Нараян Рагми заявил, что он не знал о документальном фильме, но подтвердил факт гибели многих непальцев.

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«Это факт, что многие непальские рабочие погибли в Катаре за эти годы. У меня сейчас нет никакой информации о документальном фильме, я не в состоянии рассказать вам, сколько людей погибло в Катаре. Но то, что многие люди погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1 400 человек, 200 или 300. Я должен уточнить это с властями, непосредственно связанными с проблемой», — сказал Рагми.

По данным непальского правительства, в результате несчастных случаев и плохих условий жизни ежегодно уносилось около 110 жизней. Семьи погибших рабочих сообщили WDR, что они не получили никакой компенсации от Катара.

«Большинство международных компаний, работающих в Катаре, не отвечают требованиям безопасности, и в результате многие строители гибнут из-за грубой небрежности в обеспечении надлежащей безопасности. Условия жизни также очень плохие, зарплата слишком низкая. Несколько лет назад тяжёлое положение непальских рабочих-мигрантов в Катаре было очень тяжёлым, но после того, как этот вопрос был поднят, и вокруг него начались дебаты, катарские компании предприняли шаги по соблюдению прав работников, но их по-прежнему недостаточно», — рассказал журналист Джанак Сапкота.

Барун Гимир, правозащитник и адвокат из Непала, сообщил, что работодатели в Катаре не смогли создать условия труда для охраны здоровья работников.

«Поступали сообщения о том, что многие непальские рабочие погибли в результате строительства или чего-то, связанного со стадионами в Катаре. Мы пытались возбудить дело против работодателей, но их трудно расследовать из-за цепи брокеров, вовлечённых в наём работников», — сказал Гимир.
По его словам, до 1 300 рабочих-мигрантов ежедневно отправлялись из Непала на рабочие места в Персидском заливе, и что значительная их часть попала в Катар. Он заявил, что по несколько мёртвых рабочих-мигрантов высылались в Непал каждый день.

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«Я также обнаружил, что нет никаких надлежащих документов для непальских рабочих, в результате чего трудно установить виновность компании. Сложно установить подотчётность компаний, участвующих в подготовке чемпионата мира по футболу. Отсутствие прозрачности в процессе найма позволяет компаниям избежать судебных разбирательств», — добавил Гимир.

«Независимо от того, согласны ли вы с числом жертв немецкого документального фильма или нет, были случаи отсрочки выплат работникам, большое количество случаев сердечных приступов, несвоевременного медицинского реагирования и плохих условий жизни», — сказал журналист, который отказался представляться.

Он добавил, что условия жизни в трудовых лагерях мигрантов улучшились, и что эти изменения могли быть вызваны международным давлением.

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