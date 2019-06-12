Сборная Украины — в финале ЧМ среди 20-летних. Что это за команда?

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира U20. ½ финала

Украина U20 — Италия U20 — 1:0 (0:0).

Гол: Булеца, 65. Удаление: Попов (Украина), 79.

Эквадор U20 — Корея U20 — 0:1 (0:1).

Гол: Чхве Джун, 39.

Ни одна из стран бывшего СССР ранее не выигрывала медали чемпионата мира U20. Сборная России, например, только дважды участвовала в финальной стадии — в 1993 и 1995 годах, оба раза остановившись на четвертьфинале. Теперь же в призы уже точно попала украинская команда, которая во вторник в полуфинале ЧМ обыграла итальянцев. В финале, который состоится в субботу, 15 июня, в Лодзи (Польша), она сразится с Кореей.

Путь к финалу

На чемпионат мира украинская сборная попала благодаря успешному выступлению на юношеском Евро-2018 (U19), где дошла до полуфинала. Тогда украинцы в группе победили французов (2:1) и турков (1:1), а с англичанами сыграли вничью (1:1). Полуфинал же сложился для команды совсем не так хорошо — поражение 0:5 от Португалии, в итоге занявшей первое место.

На ЧМ сборная Украины стала первой в группе. Были обыграны США (2:1) и Катар (1:0), а ничьи с нигерийцами (1:1) хватило для попадания в плей-офф с первой строчки.

Матч 1/8 финала получился проходным — после неудачного выступления Панамы на ЧМ-2018 разгром ее молодежки (4:1) вряд ли кого-то удивил. Причем украинцы громили соперника уже в первом тайме — на перерыв команды ушли при счете 3:0 в их пользу.

Четвертьфинал с Колумбией оказался серьезной проверкой на прочность. Украина победила 1:0 благодаря голу Даниила Сикана на 11-й минуте встречи.

Встреча с Италией вышла драматичной — по развязке похожей на четвертьфинал Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (4:3). Украинцы вышли вперед на 65-й минуте, однако уже на 79-й оказались в меньшинстве после удаления Дениса Попова. В добавленное время итальянцы сравняли счет, но после просмотра видеоповтора судья гол отменил, зафиксировав фол в атаке.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ffukraine/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> UAF/УАФ</a> (@ffukraine) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-11T18:31:34+00:00">11 Июн 2019 в 11:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер

Команду возглавляет 61-летний Александр Петраков. С юниорскими сборными Украины он работает с 2010 года.

Футболисты 1995 года рождения под руководством Петракова заняли пятое место на юношеском Евро, а через год вышли в 1/8 чемпионата мира. Сборная 99-го года (то есть нынешняя, выступающая на ЧМ) уже добилась большего результата, а в эти выходные и вовсе может вписать себя в историю. В целом команда Петракова играет в закрытый, компактный футбол с быстрыми контратаками и жестким прессингом. Например, после удаления Попова в полуфинале с Италией команда Петраков поставил то, что благодаря Жозе Моуринью теперь принято называть «автобус». И обойти этот «автобус» итальянцам в итоге не удалось.

Сам по себе Петраков — тренер, который говорит то, что думает.

Например, перед ЧМ-2015 среди 20-летних у него спросили, почему в заявку не попал нападающий Артем Радченко. Петраков ответил: «Артем приехал с 5 килограммами лишнего веса. А говорит, что набрал мышечную массу. Я посоветовал ему перейти в хоккей».

А вот из недавнего — ответ на вопрос, почему с Катаром команда сыграла не так классно, как с США: «Психологически немного не тянем. Ну давайте мы уедем с чемпионата, раз вам не нравится. Все, до свидания!» (цитата по Football.ua).

После же победы над итальянцами Петраков назвал себя счастливым человеком.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BylRws3IbSx/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BylRws3IbSx/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Емоції, які хочеться переживати знову і знову! Ми у фіналі #U20WC! Хлопці, ви неймовірні??! #МиЗбірна</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ffukraine/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> UAF/УАФ</a> (@ffukraine) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-11T20:13:03+00:00">11 Июн 2019 в 1:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Герои команды

Понятно, что без качественных игроков успех команды был бы невозможен. Основной состав преимущественно сформирован из игроков, выступающих за клубы УПЛ. Например, Денис Попов, Владислав Супряга и Георгий Цитаишвили — из киевского «Динамо» (правда, играют за самый титулованный украинский клуб редко). Сергей Булеца, забивший два гола на ЧЕ-2018 и три — на ЧМ-2019, — тоже из «Динамо», но за основу киевлян еще не играл. «Шахтер» в сборной U20 представлен пятью игроками — Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Юхим Конопля, Алексей Кащук, Максим Чех. Все они выступают за молодежную команду донецкого клуба.

Если же говорить о главных героях ЧМ для Украины, то можно выделить пятерых футболистов.

Андрей Лунин, вратарь

Клуб: «Реал»

Статистика на ЧМ: 6 матчей, 3 пропущенных мяча

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByR12mqporl/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByR12mqporl/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByR12mqporl/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">1/4 ?? продолжать работать и верить✅ Спасибо команда за это время, победы и эмоции ?⚽️ Удачи и хорошая подготовка что бы сделать все для полуфинала ??? 1/4? Seguir trabajar y creer✅ Gracias equipo por esto tiempo que estábamos junto, las victorias y emociones?⚽️ Mucha suerte y buen preparacion para hacer todo posible para semifinal???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lunin_andrey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andrey_Lunin</a> (@lunin_andrey) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-04T07:03:37+00:00">4 Июн 2019 в 12:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самый известный игрок команды. Голкипер «Реал», арендованный в прошлом сезоне «Леганесом», проводит очень сильный турнир. Украина ни разу не пропустила больше одного гола за матч, причем в активе Лунина — три «сухаря». А в матче с Нигерией 20-летний голкипер отразил пенальти. В общем, на ЧМ Лунин сделал солидную заявку на то, что он достоин большего, чем аренды в «Леганес». Зинедин Зидан и его тренерский штаб наверняка обратили внимание на успехи вратаря. Интересно, что голкипер Кореи — 19-летний Ли Гуангйон также на ЧМ смотрится отлично. У него тоже три сухих матча, а в полуфинале с Эквадором (1:0) он сделал потрясающий сэйв.

Даниил Сикан, нападающий

Клуб: «Мариуполь»

Статистика на ЧМ: 5 матчей, 4 гола

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxrTTT7I9Zu/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxrTTT7I9Zu/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxrTTT7I9Zu/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Фанати Данила Сикана (@team_sikan)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-20T07:50:34+00:00">20 Май 2019 в 12:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

18-летний Сикан — один из самых перспективных украинских нападающих. Лучший бомбардир Украины на ЧМ, выступающий за «Мариуполь», на этом чемпионате мира принес команде над Панамой и Колумбией в плей-офф. Забавно, что, когда Сикан еще был ребенком, его футбольная карьера могла завершиться, еще не начавшись. У Даниила были проблемы с сердцем, но с возрастом они ушли. А еще его бабушка хотела, чтобы он занимался танцами. Получалось у Сикана неплохо — по его словам, он выиграл 13 кубков и две медали. Однако Даниил выбрал футбол и не ошибся. Что касается клуба, то за «Мариуполь», четвертую команду страны, в минувшем сезоне УПЛ он провел семь матчей — неплохо для 18 лет.

Валерий Бондарь, защитник

Клуб: «Шахтер» Донецк

Статистика на ЧМ: 6 матчей, 0 голов

Бондарь — капитан молодежной сборной. Именно его гол на 92-й минуте матча с румынами вывел Украину на чемпионат Европы-2018, благодаря выступлению на котором команда попала на ЧМ. На мировом первенстве 20-летний футболист пока не забивал, но в том числе из-за него Украина имеет такую эталонную статистику в защите.

Сергей Булеца, полузащитник

Клуб: «Динамо» Киев

Статистика на ЧМ: 6 матчей, 3 гола

Атакующий хавбек, как уже было сказано выше, дважды отличился на Евро-2018, а на ЧМ-2019 — трижды. Победный мяч итальянцам забил именно Булеца. К основе «Динамо» техничный полузащитник привлекается не так часто, как, может быть, хотелось бы. Но будет логично, если после ЧМ ситуация поменяется. Он заслужил. После матча с Италией игрок не стал хвалиться. «Мой победный гол — это только результат командных действий. Мы очень хотели добиться этой цели — выйти в финал. По поводу победы на турнире ничего не буду», — сказал Булеца в эфире украинского ТВ.

Денис Попов, защитник

Клуб: «Динамо» Киев

Статистика на ЧМ: 6 матчей, 3 гола