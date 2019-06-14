От матчей сборной до хоккея и концертов. Как используются стадионы ЧМ-2018 по футболу

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Год назад стартовал чемпионат мира по футболу в России. В матче открытия хозяева турнира в «Лужниках» одержали крупную победу над командой Саудовской Аравии, забив в ее ворота пять безответных мячей. В общей сложности на мировом первенстве было сыграно 64 встречи, после чего арены перешли из режима футбольного праздника в более спокойный, который все-таки нельзя назвать рутиной.

Новейшие российские стадионы, построенные к ЧМ-2018, условно можно поделить на две группы — арены, использовавшиеся на Кубке конфедераций («Казань-Арена», «Открытие-Арена», стадион «Фишт» и «Газпром-Арена»), и арены, введенные в эксплуатацию в год главного турнира четырехлетия («Екатеринбург-Арена», стадион «Калининград», «Ростов-Арена», стадион «Нижний Новгород», «Мордовия-Арена», «Самара-Арена» и «Волгоград-Арена»). Отдельно стоит отметить главный стадион турнира — «Лужники».

Источник: РИА "Новости"

Первопроходец «Казань-Арена»

Стадион в столице Татарстана был сдан в эксплуатацию больше шести лет назад — в мае 2013 года. Неудивительно, что за такое время на «Казань-Арене» прошло множество спортивных событий, далеко не все из которых были футбольными. Задолго до первого матча на стадионе в столице Татарстана прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады-2013. В связи с этим местный «Рубин» только в следующем году смог сыграть первый матч на новенькой арене — 14 августа казанцы в четвертом туре чемпионата России сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а уже 23-го числа того же месяца одержали первую победу, со счетом 2:1 обыграв на тот момент чемпиона страны ЦСКА.

После восьми игр стадион закрыли для подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года, а «Рубин» принимал гостей на стадионе «Центральный». Лишь в сезоне-2016/17 двукратные чемпионы России провели все 15 домашних матчей премьер-лиги на «Казань-Арене». После этого на стадионе успешно прошли игры Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 — десять встреч двух этих турниров суммарно посетили 409 485 человек (40 948 человек в среднем). Рекорд посещаемости был зафиксирован на трех играх мирового первенства — на матчах Польша — Колумбия, Франция — Аргентина и Бразилия — Бельгия побывали по 42 873 болельщика.

В отличие от других стадионов ЧМ-2018, «Казань-Арена» почти не была задействована в концертах и других развлекательных мероприятиях. 25 июня на ней должно было состояться выступление группировки «Ленинград» в рамках прощального тура. От этой идеи пришлось отказаться в связи с проведением в столице Татарстана чемпионата мира WorldSkills — конструктивные изменения арены привели к тому, что организация выступления петербургского коллектива на ней стала невозможной. В результате Сергей Шнуров выступит на «Татнефть-Арене».

Источник: РИА

Близкая к оптимальной «Открытие-Арена»

Через год после «Казань-Арены» у московского «Спартака» появился домашний стадион. С первого же матча на «Открытие-Арене», который состоялся в сентябре 2014 года, был раскрыт ее потенциал не только как спортивной, но и как развлекательной площадки — в день матча с сербской «Црвеной Звездой», который завершился вничью со счетом 1:1, на стадионе выступила группа «Би-2».

Посещаемость домашних игр «Спартака» долгое время оставалась лучшей в чемпионате России. Худшим для команды по этому показателю стал первый год на своей арене — в сезоне-2014/15 на встречах красно-белых в среднем собиралось по 25 тыс. болельщиков. Лучшим, что неудивительно, стал первый за 16 лет чемпионский сезон красно-белых — тогда на игры команды главного тренера Массимо Карреры собиралось в среднем почти по 33 тыс. зрителей.

После увольнения итальянца часть фанатов перестала ходить на матчи, но даже при этом средняя посещаемость была лучше, чем сезоном ранее, — 30 941 человек против 30 189 зрителей соответственно.

Интересно, что рекорд посещаемости «Открытие-Арены» был установлен не на одном из матчей чемпионата мира, а на игре Российской премьер-лиги (РПЛ) — дерби против ЦСКА в 2016 году посетили 44 884 человека (на мировом первенстве на трибунах собиралось на 694 зрителя меньше).

Именно в годовщину старта чемпионата мира на стадионе состоится концерт «Ленинграда». У группы Шнурова появится возможность обновить рекорд арены по заполняемости на неспортивных мероприятиях, установленный ей же в 2017 году. Тогда за выступлением вживую наблюдали 47 тыс. человек. Помимо одного из самых популярных коллективов страны, на стадионе уже успели выступить зарубежные группы Guns N' Roses, Rammstein и Red Hot Chili Peppers, а также известные певицы Наталья Орейро и Лана Дель Рей.

Этим летом на «Открытие-Арене» концертная загруженность будет на высоком уровне — помимо «Ленинграда» в Тушино выступят «Машина времени», которая отметит 50-летний юбилей, и британец Эд Ширан.

Источник: РИА

Постолимпийский «Фишт»

Главный стадион Олимпиады-2014 в Сочи был построен раньше «Открытие-Арены», но по-настоящему футбольным он стал только в 2017 году. Сразу после зимних Игр арена была закрыта для подготовки к Кубку конфедераций. В первой игре на «Фиште» сборная России сыграла вничью с бельгийцами — 3:3. На ней побывали 40 тыс. зрителей. Интерес к играм Кубка конфедераций у местных жителей был не самым высоким, в среднем их посетило по 30 473 болельщика. Эта цифра могла быть и больше, если бы главный тренер будущего победителя турнира сборной Германии Йоахим Лёв привез в Россию звездный состав, а не малоизвестных широкой публике молодых футболистов.

На чемпионате мира заполняемость трибун была максимальной — 44 287 болельщиков. Рекорд посещаемости делят три встречи, среди которых памятный всем нашим болельщикам четвертьфинал между сборными России и Хорватии.

Стоит отметить, что только после ЧМ-2018 на «Фиште» на постоянной основе стал играть футбольный клуб. После переезда из Санкт-Петербурга «Динамо» было переименовано в «Сочи». По итогам первого же сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) команда завоевала путевку в высший дивизион.

Стоит отметить, что из-за переезда клуб лишился живущей в Петербурге фанатской базы и за первый сезон на новом месте не сумел собрать вокруг себя новую группу болельщиков. Выход в премьер-лигу должен привлечь большое число поклонников «Сочи» на трибуны, в прошлом сезоне на домашних играх команды в среднем присутствовало 3948 человек.

Что касается концертов и развлекательных мероприятий, в Сочи и его Олимпийском парке и без «Фишта» достаточно площадок, готовых принять события такого рода. На данный момент в графике арены до конца 2019 года не значится ни одного концерта. 2020 год должен поправить положение и повысить загрузку одного из самых ярких стадионов прошедшего чемпионата мира.

Источник: РИА

Многофункциональная «Газпром-Арена»

Стадион «Санкт-Петербург» строился долгих девять лет, но почти сразу стало понятно, что ожидание того стоило. Если первую половину 2017 года можно назвать раскачкой, во время которой тестировалась готовность арены к матчам Кубка конфедераций, то после турнира она вышла на проектную мощность. В первом же полноценном сезоне (2017/18) средняя посещаемость игр «Зенита» в чемпионате России составила 43 963 зрителя, в следующем она приблизилась к отметке в 50 тыс. болельщиков (48 122). По мнению гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, в новом сезоне эта планка будет преодолена.

Прошлый год получился насыщенным для стадиона, в декабре получившего название «Газпром-Арена». Помимо чемпионата мира тут состоялся самый посещаемый концерт в российской истории — выступление «Ленинграда» в прошлом октябре посетило чуть больше 65 тыс. зрителей.

Но и это не предел возможностей стадиона — в конце 2018-го на арене были сыграны два хоккейных матча, каждый из которых обновлял абсолютный рекорд посещаемости. Так, игру регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА с трибун посмотрели 67 770 человек (питерцы уступили со счетом 1:4), а матч Евротура между сборными России и Финляндии — 71 381 зритель (победа хозяев льда — 5:0).

График ближайших крупных событий на стадионе впечатляет — до конца года на «Газпром-Арене» состоятся два концерта, каждый из которых может обновить рекорд в своей категории. 2 августа в Петербурге выступит немецкая группа Rammstein, а 12 октября стадионную часть прощального тура завершит «Ленинград». Летом следующего года благодаря чемпионату Европы — 2020 на стадион вернется большой футбол с участием сборных — арене достались три игры групповой стадии, а также один из четвертьфиналов турнира.

Кроме того, в сентябре станет известно, получит ли «Газпром-Арена» право принять финал Лиги чемпионов — 2020/21. Единственным конкурентом российского стадиона является мюнхенская «Альянц-Арена».

Источник: РИА

Эталонные «Лужники»

Главный стадион страны был закрыт на реконструкцию в 2013 году, последним большим матчем, сыгранным на нем, стало дерби между ЦСКА и «Спартаком», завершившееся со счетом 2:2. Тогда на трибунах присутствовали 67 740 болельщиков. Арена жила без футбола до ноября 2017 года, когда сборная России в первой игре на реконструированных «Лужниках» уступила аргентинцам (0:1). В марте прошлого года состоялся еще один товарищеский матч, в котором команда под руководством Станислава Черчесова крупно проиграла бразильцам (0:3).

Сезон-2017/18 завершился для «Лужников» семью матчами чемпионата мира, среди которых уже упомянутый разгром аравийцев, историческая победа россиян над испанцами в 1/8 финала и решающий матч турнира, в котором сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Если бы не ЦСКА, арендовавший стадион для выступления в Лиге чемпионов, арена могла вновь остаться без большого футбола минимум на полтора года.

До сих пор нет ясности, когда на стадионе состоится следующий матч. Впрочем, существует вероятность, что сборная вернется в «Лужники» уже в октябре и сыграет там с командой Шотландии в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Зато после чемпионата мира арена и весь спортивный комплекс стали активно использоваться для проведения развлекательных мероприятий. В прошлом году на ней выступила группа Imagine Dragons, а в этом уже прошел концерт Bon Jovi. 15 июня здесь выступит Muse, а в следующем месяце с интервалом в неделю пройдут концерты культовых рок-групп — Metallica и Rammstein (27 и 29 июля). На этом концертная загруженность БСА на 2019 год заканчивается, но территория спорткомплекса будет использоваться для выступления менее статусных музыкантов, а также всевозможных фестивалей и спортивных мероприятий до сентября, а с конца ноября по начало декабря в ДС «Лужники» пройдет премьера первого ледового шоу Cirque du Soleil — Crystal.

Арена в Екатеринбурге. | Источник: РИА

Другие стадионы ЧМ-2018

Арены в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре, на которых выступают клубы РПЛ, а также стадионы команд ФНЛ из Калининграда, Нижнего Новгорода, Саранска и Волгограда продолжают жить активной жизнью и после чемпионата мира.

Так, в этом году на «Самара-Арене» помимо игр «Крыльев Советов» уже состоялся финал Кубка России, а на «Мордовия-Арене» и стадионе «Нижний Новгород» в июне прошли матчи сборной России в рамках отбора Евро-2020, в которых были одержаны победы над командами Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

В Ростове-на-Дону и Калининграде национальная команда играла в 2018-м с чехами (5:1) и шведами (0:0).

Пока без матчей сборной остаются «Екатеринбург-Арена», «Самара-Арена» и «Волгоград-Арена».

Что касается концертов, «Ленинград» 4 июня уже отыграл на стадионе «Калининград». Помимо уже упомянутых выступлений группы Сергея Шнурова в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, она в рамках стадионного тура побывает на стадионе «Нижний Новгород» (20 июня), «Самара-Арене» (30 июня), «Екатеринбург-Арене» (6 июля), «Волгоград-Арене» (6 сентября) и «Ростов-Арене» (13 сентября). Таким образом, без концертов до конца года останутся «Казань-Арена», «Мордовия-Арена» и «Фишт».

Стоит отметить, что до «Ленинграда» в Ростове-на-Дону на стадионе уже выступал рэпер Баста, а в Нижнем Новгороде на арене ЧМ-2018 на 16 июля запланирован концерт украинской певицы Светланы Лободы.

Арена в Нижнем Новгороде. | Источник: РИА "Новости"

Интерес к футболу растет почти во всех регионах

Даже если не учитывать матчи сборной России, посещаемость которых в регионах близка к стопроцентной, рост интереса болельщиков к футболу очевиден. 4281 болельщик в среднем прибавился на матчах «Зенита» по сравнению с сезоном-2017/18, а на игры «Спартака» стало ходить на 752 человека больше. Только на одном стадионе, который используется на матчах РПЛ больше одного сезона, зафиксировано падение зрительского интереса — на «Казань-Арену» по сравнению с чемпионатом-2017/18 стали ходить в среднем на 753 человека меньше.

Для корректной оценки посещаемости стадионов в Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саранске и Калининграде стоит дождаться завершения сезона-2019/20, так как команды провели по одному полному году на новых аренах. На данном этапе среди новых стадионов лучший результат принадлежит «Ростов-Арене» (15 матчей чемпионата России посетили 465 513 болельщиков; среднее число зрителей — 31 034).

Далее расположились «Волгоград-Арена» (19 игр в ФНЛ — 355 768; 18 724), «Самара-Арена» (15 встреч в РПЛ — 287 725; 19 181), стадион «Нижний Новгород» (19 матчей в ФНЛ — 277 944; 15 441), «Екатеринбург-Арена» (15 игр в РПЛ — 238 301; 17 021), «Мордовия-Арена» (19 встреч в ФНЛ — 194 842; 10 255) и стадион «Калининград» (19 матчей в ФНЛ — 112 332; 5912).

Андрей Михайлов

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