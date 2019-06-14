От матчей сборной до хоккея и концертов. Как используются стадионы ЧМ-2018 по футболу
Там, где раньше гоняли мяч, теперь выступают Rammstein, Bon Jovi и «Ленинград».
Там, где раньше гоняли мяч, теперь выступают Rammstein, Bon Jovi и «Ленинград».
Год назад стартовал чемпионат мира по футболу в России. В матче открытия хозяева турнира в «Лужниках» одержали крупную победу над командой Саудовской Аравии, забив в ее ворота пять безответных мячей. В общей сложности на мировом первенстве было сыграно 64 встречи, после чего арены перешли из режима футбольного праздника в более спокойный, который
Новейшие российские стадионы, построенные к ЧМ-2018, условно можно поделить на две группы — арены, использовавшиеся на Кубке конфедераций («Казань-Арена», «Открытие-Арена», стадион «Фишт» и «Газпром-Арена»), и арены, введенные в эксплуатацию в год главного турнира четырехлетия («Екатеринбург-Арена», стадион «Калининград», «Ростов-Арена», стадион «Нижний Новгород», «Мордовия-Арена», «Самара-Арена» и «Волгоград-Арена»). Отдельно стоит отметить главный стадион турнира — «Лужники».
Стадион в столице Татарстана был сдан в эксплуатацию больше шести лет назад — в мае 2013 года. Неудивительно, что за такое время на «Казань-Арене» прошло множество спортивных событий, далеко не все из которых были футбольными. Задолго до первого матча на стадионе в столице Татарстана прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады-2013. В связи с этим местный «Рубин» только в следующем году смог сыграть первый матч на новенькой арене — 14 августа казанцы в четвертом туре чемпионата России сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а уже 23-го числа того же месяца одержали первую победу, со счетом 2:1 обыграв на тот момент чемпиона страны ЦСКА.
После восьми игр стадион закрыли для подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года, а «Рубин» принимал гостей на стадионе «Центральный». Лишь в сезоне-2016/17 двукратные чемпионы России провели все 15 домашних матчей
В отличие от других стадионов ЧМ-2018, «Казань-Арена» почти не была задействована в концертах и других развлекательных мероприятиях. 25 июня на ней должно было состояться выступление группировки «Ленинград» в рамках прощального тура. От этой идеи пришлось отказаться в связи с проведением в столице Татарстана чемпионата мира WorldSkills — конструктивные изменения арены привели к тому, что организация выступления петербургского коллектива на ней стала невозможной. В результате Сергей Шнуров выступит на «Татнефть-Арене».
Через год после «Казань-Арены» у московского «Спартака» появился домашний стадион. С первого же матча на «Открытие-Арене», который состоялся в сентябре 2014 года, был раскрыт ее потенциал не только как спортивной, но и как развлекательной площадки — в день матча с сербской «Црвеной Звездой», который завершился вничью со счетом 1:1, на стадионе выступила группа «Би-2».
Посещаемость домашних игр «Спартака» долгое время оставалась лучшей в чемпионате России. Худшим для команды по этому показателю стал первый год на своей арене — в сезоне-2014/15 на встречах
После увольнения итальянца часть фанатов перестала ходить на матчи, но даже при этом средняя посещаемость была лучше, чем сезоном ранее, — 30 941 человек против 30 189 зрителей соответственно.
Именно в годовщину старта чемпионата мира на стадионе состоится концерт «Ленинграда». У группы Шнурова появится возможность обновить рекорд арены по заполняемости на неспортивных мероприятиях, установленный ей же в 2017 году. Тогда за выступлением вживую наблюдали 47 тыс. человек. Помимо одного из самых популярных коллективов страны, на стадионе уже успели выступить зарубежные группы Guns N' Roses, Rammstein и Red Hot Chili Peppers, а также известные певицы Наталья Орейро и Лана Дель Рей.
Этим летом на «Открытие-Арене» концертная загруженность будет на высоком уровне — помимо «Ленинграда» в Тушино выступят «Машина времени», которая отметит 50-летний юбилей, и британец Эд Ширан.
Главный стадион Олимпиады-2014 в Сочи был построен раньше «Открытие-Арены», но
На чемпионате мира заполняемость трибун была максимальной — 44 287 болельщиков. Рекорд посещаемости делят три встречи, среди которых памятный всем нашим болельщикам четвертьфинал между сборными России и Хорватии.
Стоит отметить, что
Что касается концертов и развлекательных мероприятий, в Сочи и его Олимпийском парке и без «Фишта» достаточно площадок, готовых принять события такого рода. На данный момент в графике арены до конца 2019 года не значится ни одного концерта. 2020 год должен поправить положение и повысить загрузку одного из самых ярких стадионов прошедшего чемпионата мира.
Стадион «Санкт-Петербург» строился долгих девять лет, но почти сразу стало понятно, что ожидание того стоило. Если первую половину 2017 года можно назвать раскачкой, во время которой тестировалась готовность арены к матчам Кубка конфедераций, то после турнира она вышла на проектную мощность. В первом же полноценном сезоне (2017/18) средняя посещаемость игр «Зенита» в чемпионате России составила 43 963 зрителя, в следующем она приблизилась к отметке в 50 тыс. болельщиков (48 122). По мнению гендиректора петербургского клуба Александра Медведева, в новом сезоне эта планка будет преодолена.
Прошлый год получился насыщенным для стадиона, в декабре получившего название «Газпром-Арена». Помимо чемпионата мира тут состоялся самый посещаемый концерт в российской истории — выступление «Ленинграда» в прошлом октябре посетило чуть больше 65 тыс. зрителей.
График ближайших крупных событий на стадионе впечатляет — до конца года на «Газпром-Арене» состоятся два концерта, каждый из которых может обновить рекорд в своей категории. 2 августа в Петербурге выступит немецкая группа Rammstein, а 12 октября стадионную часть прощального тура завершит «Ленинград». Летом следующего года благодаря чемпионату Европы — 2020 на стадион вернется большой футбол с участием сборных — арене достались три игры групповой стадии, а также один из четвертьфиналов турнира.
Кроме того, в сентябре станет известно, получит ли «Газпром-Арена» право принять финал Лиги чемпионов — 2020/21. Единственным конкурентом российского стадиона является мюнхенская «Альянц-Арена».
Главный стадион страны был закрыт на реконструкцию в 2013 году, последним большим матчем, сыгранным на нем, стало дерби между ЦСКА и «Спартаком», завершившееся со счетом 2:2. Тогда на трибунах присутствовали 67 740 болельщиков. Арена жила без футбола до ноября 2017 года, когда сборная России в первой игре на реконструированных «Лужниках» уступила аргентинцам (0:1). В марте прошлого года состоялся еще один товарищеский матч, в котором команда под руководством Станислава Черчесова крупно проиграла бразильцам (0:3).
Сезон-2017/18 завершился для «Лужников» семью матчами чемпионата мира, среди которых уже упомянутый разгром аравийцев, историческая победа россиян над испанцами в 1/8 финала и решающий матч турнира, в котором сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2. Если бы не ЦСКА, арендовавший стадион для выступления в Лиге чемпионов, арена могла вновь остаться без большого футбола минимум на полтора года.
Зато после чемпионата мира арена и весь спортивный комплекс стали активно использоваться для проведения развлекательных мероприятий. В прошлом году на ней выступила группа Imagine Dragons, а в этом уже прошел концерт Bon Jovi. 15 июня здесь выступит Muse, а в следующем месяце с интервалом в неделю пройдут концерты культовых
Арены в Екатеринбурге,
Так, в этом году на «Самара-Арене» помимо игр «Крыльев Советов» уже состоялся финал Кубка России, а на «Мордовия-Арене» и стадионе «Нижний Новгород» в июне прошли матчи сборной России в рамках отбора Евро-2020, в которых были одержаны победы над командами
В
Что касается концертов, «Ленинград» 4 июня уже отыграл на стадионе «Калининград». Помимо уже упомянутых выступлений группы Сергея Шнурова в Москве, Казани и
Стоит отметить, что до «Ленинграда» в
Даже если не учитывать матчи сборной России, посещаемость которых в регионах близка к стопроцентной, рост интереса болельщиков к футболу очевиден. 4281 болельщик в среднем прибавился на матчах «Зенита» по сравнению с сезоном-2017/18, а на игры «Спартака» стало ходить на 752 человека больше. Только на одном стадионе, который используется на матчах РПЛ больше одного сезона, зафиксировано падение зрительского интереса — на «Казань-Арену» по сравнению с чемпионатом-2017/18 стали ходить в среднем на 753 человека меньше.
Далее расположились «Волгоград-Арена» (19 игр в ФНЛ — 355 768; 18 724), «Самара-Арена» (15 встреч в РПЛ — 287 725; 19 181), стадион «Нижний Новгород» (19 матчей в ФНЛ — 277 944; 15 441), «Екатеринбург-Арена» (15 игр в РПЛ — 238 301; 17 021), «Мордовия-Арена» (19 встреч в ФНЛ — 194 842; 10 255) и стадион «Калининград» (19 матчей в ФНЛ — 112 332; 5912).
Андрей Михайлов
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