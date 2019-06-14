Голодец: Чемпионат мира дал старт большому футболу в России

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Торжественная церемония проходит в пятницу в Бетховенском зале Большого театра.

«Это особенный день, потому что в прошлом году в Россию приехали 3,5 млн болельщиков из 195 стран мира, приехали сильнейшие команды мира, игры чемпионата мира посмотрели 3,2 млрд жителей планеты. Это потрясающий праздник спорта, который дал старт большому футболу у нас в стране. После завершения чемпионата мира спортом и футболом в нашей стране стало заниматься на 115 тысяч детей больше, цифра занимающихся футболом в стране перевалила за три миллиона, это самый популярный вид спорта в нашей стране на сегодня», — сказала Голодец.

«Также мы говорим о сухой цифре посещаемости стадионов, их заполняемости. Представьте себе, что стадион в Ростове-на-Дону в среднем собирает около 32 тысяч болельщиков на матч. Конечно, мы увидели и полюбили нашу сборную, этим мы обязаны Станиславу Саламовичу [Черчесову] (главному тренеру сборной России — прим. ТАСС), каждую игру мы болели за ребят, мы верим в наш футбол. Очень важно, что чемпионат мира открыл нам дорогу к большому футболу, сегодня мы готовимся к чемпионату Европы 2020 года, поэтому всех поздравляю, в добрый путь», — добавила она.