Левитин: По итогам ЧМ-2018 по футболу будут награждены десятки тысяч человек

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Торжественная церемония проходит в пятницу в Бетховенском зале Большого театра.

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«Здорово, что ливень пошел в момент награждения. Мне кажется, все плакало и не хотело прощаться с чемпионатом мира, — сказал Левитин. — Хочу вам сказать, что указом и распоряжением президента около 1 500 строителей, проектировщиков людей, которые работали в своих городах на своих стадионах уже награждены. Первыми, конечно, были награждены футболисты — давайте их поздравим!».

«Очень важно, что те, кто помогали, тоже будут награждены, — добавил он. — Также готовятся к награде примерно 20 тыс. человек — это только здесь, в администрации президента. Плюс, десятки тысяч будут награждены распоряжениями губернаторов. Сегодня мы награждаем вас — тех людей, которые могут рассказать так много, как никто».