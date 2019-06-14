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17:37 (мск), источник: Sport24

РФС представил фильм о сборной России на ЧМ-2018. Неизвестные истории от футболистов

В честь годовщины со дня старта ЧМ-2018 РФС ТВ выпустил мини-фильм, в котором игроки сборной России вспомнили о домашнем турнире. На ЧМ-2018 сборная России добилась лучшего результата в своей истории: команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова вышла в четвертьфинал, где в серии пенальти проиграла Хорватии (2:2, 3:4 в серии пенальти).

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«Летом 2018 года сборная Россия сделала счастливой всю страну: от Магадана до Москвы. И пусть команда не дотянулась до медалей, но матчи против Испании и Хорватии надолго сохранятся в памяти болельщиков. А каким домашний мундиаль запомнился его героям: Артему Дзюбе, Роману Зобнину и Федору Кудряшову? Что обсуждали в победной раздевалке «Лужников»? Успел ли во время ЧМ съездить домой на передышку Роман Зобнин? Должен ли был бить пенальти Артем Дзюба Испании? Что обсуждали футболисты сборной перед матчем против «Красной Фурии» и почему эту команду боялись больше, чем Португалию? В чем феномен Станислава Черчесова?

Неизвестные истории, ответы на эти и многие другие вопросы из уст самих игроков в специальном проекте РФС ТВ, — говорится в комментарии пресс-службы сборной России к видео.

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