РФС представил фильм о сборной России на ЧМ-2018. Неизвестные истории от футболистов

«Летом 2018 года сборная Россия сделала счастливой всю страну: от Магадана до Москвы. И пусть команда не дотянулась до медалей, но матчи против Испании и Хорватии надолго сохранятся в памяти болельщиков. А каким домашний мундиаль запомнился его героям: Артему Дзюбе, Роману Зобнину и Федору Кудряшову? Что обсуждали в победной раздевалке «Лужников»? Успел ли во время ЧМ съездить домой на передышку Роман Зобнин? Должен ли был бить пенальти Артем Дзюба Испании? Что обсуждали футболисты сборной перед матчем против «Красной Фурии» и почему эту команду боялись больше, чем Португалию? В чем феномен Станислава Черчесова?