Украинские футболисты впервые стали победителями ЧМ для игроков не старше 20 лет

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В составе победителей дублем отметился Владислав Супряга (24-я, 53-я минуты), еще один мяч на счету Георгия Цитаишвили (89), у проигравших отличился Кан Ин Ли. В пятницу в матче за третье место сборная Эквадора в дополнительное время обыграла команду Италии со счетом 1:0.

Сборная Украины не потерпела на чемпионате мира ни одного поражения и впервые стала победителем турнира. На групповом этапе украинцы заняли первое место в группе D, обыграв команды США и Катара и сыграв вничью со сборной Нигерии. В плей-офф украинские футболисты обыграли команды Панамы, Колумбии и Италии.

Сборная России не сумела квалифицироваться в финальную стадию турнира.