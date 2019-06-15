Невозможное возможно. Украина выиграла чемпионат мира!

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Чемпионат мира U20. Финал

Украина U20 — Корея U20 — 3:1 (1:1).

Голы: Ли Кан Ин, 5 — с пенальти (0:1). Супряга, 34 (1:1). Супряга, 53 (2:1). Цитаишвили, 89 (3:1).

Украина U20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Бескоровайный, Конопля, Цитаишвили, Булеца (Кащук, 88), Корниенко, Хахлев (Чех, 56), Дришлюк, Супряга (Сикан, 63).

Корея U20: Ли Кван Ен, Ким Хен У, Хван Тхэ Хен, Ли Джэ Ик, Ли Джи Соль, Чхве Джун (Ли Кю Хек, 80), Ли Кан Ин, Ким Чон Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сам, 46), О Се Хун, Чо Ен Ук (Чон Се Джин, 63).

Предупреждения: Ким Хен У, 33. Ли Джэ Ик, 56. О Се Хун, 78. Конопля, 86.

Судья: Эльфат (США).

15 июня. Лодзь. Стадион «Widzewa (Lodz Stadium)».

Главный матч в жизни

Финал 22-го по счету юниорского первенства планеты оказался самым невероятным по составу, и как бы не закончился субботний матч, его исход стоило назвать историческим. Это в прошлом веке сборная СССР выиграла самый первый чемпионат 1977 года, через пару лет стала серебряным призером, а в последний год существования единой страны получила бронзу. С тех пор, как Советский Союз распался на пятнадцать независимых государств, ни одна из новорожденных сборных на пьедестал не забиралась.

«Для ребят это самый важный матч в их жизни. И для меня, — говорил накануне решающей игры главный тренер украинцев Александр Петраков. — Не думаю, что игра будет открытая, что и те, и другие побегут вперед. И Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Открытого футбола не жду. 5:5, 6:6 — вряд ли такое случится».

Кроме того, он уверял, что у субботней встречи не будет ничего общего с мартовским контрольным матчем против Кореи, который украинцы выиграли со счетом 1:0. Больше Петракова волновали насущные проблемы. С одной стороны, он мог рассчитывать на пропустившего полуфинал Цитаишвили. Вместе с тем, в игре с итальянцами красную карточку заработал один из лидеров команды Попов. Автор трех забитых мячей, каждый из которых оказался победным.

Испанская дуэль

Насчет непохожести этого матча на какой-либо другой Петраков не ошибся. Его команда впервые на турнире оказалась в положении отыгрывающейся стороны. Сторону Кореи принял ВАР, при помощи которого был назначен пенальти, и болельщики увидели испанскую дуэль, которая завершилась в пользу главной корейской звезды Ли Кан Ина. Полузащитник «Валенсии» отправил мяч в один угол, а голкипер «Реала» Лунин, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды за «Леганес», прыгнул в другой.

Такой дебют, показалось, немного выбил Украину из колеи. Она владела мячом и территорией, но до реальных угроз дело не доходило. Запомнился разве что штрафной Булецы, который технично перебросил «стенку», однако удар получился несильным и не доставил проблем голкиперу. Зато Ли Гван Ена подвели собственные партнеры. Один из них не слишком удачно вынес мяч из штрафной, а Ли Кан Ин, пытаясь опередить спешившего на подбор оппонента, фактически выдал голевой пас оказавшемуся прямо напротив ворот Супряге.

Звездный час и тренерское чутье

Отыгравшись, украинцы вдруг переключили скорости. Настолько, что Корея чудом не пропустила второй мяч. И хотя концовка первого тайма вышла обоюдоострой, перерыв нужен был представителем Страны утренней свежести, чтобы перевести дух. Однако пауза не помогла, и корейцы снова невольно помогли сопернику, когда попытка выбить мяч у соперника превратилась во второй подарок для Супряги. Прошлым летом этот форвард киевского «Динамо» трижды забил в финальном турнире юношеского первенства Европы. На мировом чемпионате с голами у него не ладилось, однако в воскресенье пробил его звездный час.

Такие вещи обычно за гранью понимания. Как и то, что принято называть тренерским чутьем. Вроде бы эфемерная вещь, однако о прозорливости Петракова вспомнилось и в момент второго гола Супряги, и когда героя дня менял начавший игру на скамейке лучший снайпер украинской команды Сикан (четыре гола).

Но у Кореи настолько неуступчивая команда, что хоронить ее при счете 2:1 не стоило. Азиаты периодически запирали соперника на его половине поля, а их второму голу при розыгрыше углового не позволили состояться только реакция Лунина и перекладина, в которую мяч полетел от рук вратаря.