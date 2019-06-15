Лучшим бомбардиром ЧМ-2019 U20 стал норвежец, забивший 9 голов в одном матче

Холанн завершил турнир с 9 мячами в активе, все из которых забил в одном матче — с командой Гондураса (12:0). 18-летний форвард принял участие ещё в двух встречах, но голами в них не отметился.

Места со второго по пятое заняли украинец Даниил Сикан, сенегалец Амаду Санья, американец Себастьян Сото и итальянец Андреа Пинамонти, забившие по четыре мяча.