Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2019 U20

Голкипер сборной Украины и «Реала» Андрей Лунин был признан лучшим вратарём прошедшего мундиаля и получил «Золотую перчатку», сообщает официальный сайт ФИФА. В шести матчах национальной команды Лунин пропустил 4 гола, два из которых были забиты с пенальти.

Подопечные Александра Петракова завершили турнир без поражений. На групповом этапе они одержали две победы и один раз сыграли вничью, а в плей-офф записали в свой актив четыре виктории. Второе место на мундиале заняла сборная Южной Кореи, на третьей строчке расположилась национальная команда Эквадора, которая обыграла сборную Италии.